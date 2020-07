Jak zrobić domowe lody bez maszyny? Ten prosty przepis zachwyci wszystkich

Nie tylko można zrobić lody w domu bez maszyny, ale także można wykorzystać do tego jedynie trzy składniki. Jeśli więc szukasz łatwego deseru, który zachwyci rodzinę, ten przepis na domowe lody będzie idealny.

Składniki na domowe lody

2 szklanki gęstej śmietany

1 puszka skondensowanego słodzonego mleka

1 łyżeczka aromatu waniliowego

Jak zrobić domowe lody?

Wlej bitą śmietanę do miski lub miksera stojącego. Mieszaj z dużą prędkością, aż zacznie być sztywna. Zajmie to około pięciu minut, zanim krem ​​uzyska idealną konsystencję. W małej misce wymieszaj aromat waniliowy i słodkie mleko skondensowane. Jeśli planujesz wypróbować różne aromaty, to jest krok, aby to zrobić. Zastąp wanilię miętą, migdałami lub innymi aromatami. Powoli dodaj mieszankę do mleka. Używając szklanego naczynia żaroodpornego (lub głębokiego szklanego naczynia do ciasta), rozprowadź mieszaninę lodów za pomocą łopatki. Przenieś lody do zamrażarki (bez przykrycia) i zamroź na co najmniej 6 godzin. Możesz także umieścić masę w mniejszych pojemniczkach i powbijać patyczki. Domowe lody można przyozdobić rozbitymi orzeszkami, lub świeżymi owocami. Smacznego!

