Soda na refluks. Czy soda oczyszczona pomoże na zgagę?

1. Środek na zgagę

Zgaga jest również znana jako refluks żołądkowy. To bolesne uczucie pieczenia, które pojawia się w górnej części żołądka i może rozprzestrzenić się do gardła. Jest to spowodowane cofaniem się kwasu z żołądka do przełyku, rurki łączącej żołądek z ustami. Kilka typowych przyczyn refluksu to przejadanie się, stres i jedzenie tłustych lub pikantnych potraw. Soda oczyszczona może pomóc w leczeniu zgagi, neutralizując kwas żołądkowy. W szklance zimnej wody rozpuść łyżeczkę sody oczyszczonej i wypij powoli. Są jednak wady tej metody leczenia, o których powinieneś wiedzieć. Trwa debata na temat tego, czy wszyscy z objawami zgagi rzeczywiście mają wysoki poziom kwasu żołądkowego. Soda oczyszczona jest bardzo bogata w sód - 629 mg na 1/2 łyżeczki. Dalsze stosowanie może prowadzić do zasadowicy metabolicznej i problemów z sercem.



2. Płyn do płukania jamy ustnej

Płyn do płukania jamy ustnej jest doskonałym dodatkiem do codziennej higieny jamy ustnej. Dociera do kącików ust i do szczelin zębów, dziąseł i języka, które mogą zostać pominięte podczas szczotkowania. Wiele osób używa sody oczyszczonej jako zamiennika płynu do płukania ust. Niektóre badania wykazały, że może pomóc odświeżyć oddech, a nawet zapewnić właściwości przeciwbakteryjne i przeciwdrobnoustrojowe. Jednak jedno badanie wykazało, że płyn do płukania jamy ustnej z sodą oczyszczoną nie obniżył znacząco poziomu bakterii w jamie ustnej, chociaż spowodował wzrost pH śliny, co jest ważne dla hamowania wzrostu bakterii. Przepis na płyn do płukania ust z sodą oczyszczoną jest prosty. Dodaj 1/2 łyżeczki sody oczyszczonej do pół szklanki ciepłej wody, a następnie wypłucz usta jak zwykle.



3. Wybielanie zębów

Soda oczyszczona to popularny domowy środek do wybielania zębów. Wiele badań wykazało, że pasta do zębów zawierająca sodę oczyszczoną jest lepsza do wybielania zębów i usuwania płytki nazębnej niż pasta do zębów bez sody oczyszczonej. Dzieje się tak prawdopodobnie dlatego, że soda oczyszczona ma łagodne właściwości ścierne, które pozwalają zrywać wiązania cząsteczek, które plamią zęby. Ma również właściwości przeciwbakteryjne i przeciwdrobnoustrojowe, które mogą pomóc zwalczać szkodliwe bakterie.



4. Dezodorant

O dziwo, ludzki pot jest bezwonny. Pot nabiera zapachu tylko wtedy, gdy jest rozkładany przez bakterie w pachach. Te bakterie zamieniają twój pot w kwaśne produkty przemiany materii, które nadają potowi jego zapach. Soda oczyszczona może wyeliminować zapach potu, zmniejszając kwaśny zapach. Spróbuj wklepać sodę oczyszczoną w pachy, a możesz zauważyć różnicę



5. Poprawa wydajności ćwiczeń

Soda oczyszczona, znana również jako wodorowęglan sodu, jest popularnym suplementem wśród sportowców. Niektóre badania pokazują, że soda oczyszczona może pomóc ci osiągać szczytowe wyniki przez dłuższy czas, szczególnie podczas ćwiczeń beztlenowych lub treningu o wysokiej intensywności i sprintu. Podczas ćwiczeń o dużej intensywności komórki mięśniowe zaczynają wytwarzać kwas mlekowy, który jest odpowiedzialny za uczucie pieczenia, jakie odczuwasz podczas ćwiczeń. Kwas mlekowy obniża również pH wewnątrz komórek, co może powodować zmęczenie mięśni. Soda oczyszczona ma wysokie pH, co może pomóc opóźnić zmęczenie, umożliwiając dłuższe ćwiczenia na szczycie. Na przykład, jedno badanie wykazało, że osoby, które brały sodę oczyszczoną, ćwiczyły średnio o 4,5 minuty dłużej niż osoby, które jej nie przyjmowały. Jedno z badań zaleca przyjmowanie 300 mg sody oczyszczonej na 1 litr wody na 1-2 godziny przed ćwiczeniami. Inne badanie dodało, że przyjmowanie go 3 godziny przed ćwiczeniami powoduje mniejszy dyskomfort żołądkowo-jelitowy.



6. Łagodzenie swędzenia skóry i oparzeń słonecznych

Często zaleca się kąpiel z sodą oczyszczoną, aby złagodzić swędzenie skóry. Kąpiele te są powszechnie stosowanym lekarstwem na swędzenie po ukąszeniach owadów i użądleniach pszczół. Ponadto soda oczyszczona może pomóc złagodzić swędzenie po oparzeniach słonecznych. Niektórzy twierdzą, że może być bardziej skuteczna w połączeniu z innymi składnikami, takimi jak skrobia kukurydziana i płatki owsiane. Aby przygotować kąpiel z sodą oczyszczoną, dodaj 1-2 szklanki sody do letniej kąpieli. Upewnij się, że problematyczny obszar jest dokładnie namoczony. W przypadku bardziej specyficznych obszarów możesz utworzyć pastę z sody oczyszczonej i odrobiną wody. Nałóż grubą warstwę pasty na ten obszar.



7. Spowolnienie postępu przewlekłej choroby nerek

Osoby z przewlekłą chorobą nerek (PChN) powoli tracą funkcję nerek. Nerki są niezwykle ważne, ponieważ pomagają usunąć nadmiar odpadów i wody z krwi. Jednocześnie pomagają zrównoważyć ważne minerały, takie jak potas, sód i wapń. Badanie z udziałem 134 osób dorosłych z PChN wykazało, że osoby przyjmujące suplementy wodorowęglanu sodu (sody oczyszczonej) były o 36% mniej narażone na szybki postęp choroby niż osoby, które nie przyjmowały suplementów. Pamiętaj, aby porozmawiać z lekarzem przed leczniczym spożyciem sody oczyszczonej.



8. Neutralizator zapachów w lodówce

Czy kiedykolwiek otworzyłeś lodówkę i natknąłeś się na zaskakująco nieprzyjemny zapach? Istnieje duże prawdopodobieństwo, że niektóre produkty spożywcze w twojej lodówce są tam zbyt długo i zaczęły się psuć. Ten nieprzyjemny zapach może utrzymywać się długo po opróżnieniu lodówki i dokładnym jej wyczyszczeniu. Na szczęście soda oczyszczona może pomóc odświeżyć śmierdzącą lodówkę, neutralizując brzydkie zapachy. Oddziałuje z cząsteczkami zapachu, aby je wyeliminować, a nie tylko maskować ich zapach. Napełnij kubek sodą oczyszczoną i umieść go z tyłu lodówki, aby zneutralizować nieprzyjemne zapachy.



9. Odświeżacz powietrza

Nie wszystkie dostępne w sklepach odświeżacze powietrza eliminują nieprzyjemne zapachy. Zamiast tego niektóre po prostu uwalniają cząsteczki zapachowe, które maskują nieprzyjemne zapachy. Ponadto na mniej niż 10% odświeżaczy powietrza jest podane, co zawierają. Może to być problematyczne, jeśli jesteś wrażliwy na chemikalia, które mogą znajdować się w odświeżaczach powietrza. Soda oczyszczona to doskonała i bezpieczna alternatywa dla komercyjnych odświeżaczy powietrza. Oddziałuje z cząsteczkami zapachu i neutralizuje je, a nie maskuje. Aby stworzyć odświeżacz powietrza do sody oczyszczonej, będą ci potrzebne: mały słoik 1/3 szklanki sody oczyszczonej 10–15 kropli ulubionych olejków eterycznych kawałek materiału lub papieru sznurek lub wstążka Dodaj do słoika sodę oczyszczoną i olejki eteryczne. Przykryj go szmatką lub papierem, a następnie przymocuj sznurkiem. Kiedy zapach zacznie zanikać, potrząśnij słoikiem.



10. Wybielacz do tkanin

Soda oczyszczona to niedrogi sposób na wybielanie i czyszczenie prania. Soda oczyszczona to zasada, rozpuszczalna sól, która może pomóc usunąć brud i plamy. Po rozpuszczeniu w wodzie alkalia, takie jak soda oczyszczona, mogą wchodzić w interakcje z kwasami z plam i pomagać je usunąć. Dodaj 1/2 szklanki sody oczyszczonej do zwykłej ilości detergentu do prania. Pomaga również zmiękczyć wodę, co oznacza, że ​​możesz potrzebować mniej detergentu niż zwykle.



11. Środek do czyszczenia kuchni

Wszechstronność sody oczyszczonej sprawia, że ​​jest ona doskonałym środkiem do czyszczenia kuchni. Może nie tylko usuwać trudne plamy, ale także pomagać w usuwaniu nieprzyjemnych zapachów. Aby użyć sody oczyszczonej w kuchni, zrób pastę, mieszając sodę oczyszczoną z niewielką ilością wody. Pastę nałóż na wybraną powierzchnię gąbką lub szmatką i dokładnie wyszoruj. Oto kilka rzeczy znalezionych w kuchni, które można wyczyścić sodą oczyszczoną: piekarniki poplamione kubki do kawy marmurowe blaty tłuste plamy płytki kuchenne zatkane kanalizacje matowe srebro mikrofalówka.



12. Usuwanie uporczywych plam z dywanu

Połączenie sody oczyszczonej i octu może usunąć najbardziej uporczywe plamy z dywanu. Po zmieszaniu sody oczyszczonej i octu tworzy się związek zwany kwasem węglowym, który jest powszechnym składnikiem produktów czyszczących. Ta reakcja powoduje musowanie, co może pomóc w usuwaniu trudnych plam. Oto jak możesz usunąć uporczywe plamy z dywanu za pomocą samej sody oczyszczonej i octu: Pokryj plamę dywanu cienką warstwą sody oczyszczonej. Napełnij pustą butelkę z rozpylaczem mieszaniną 1: 1 octu i wody i spryskaj poplamiony obszar. Odczekaj do 1 godziny lub do wyschnięcia powierzchni. Szczotką wyszoruj sodę oczyszczoną i odkurz pozostałość. Plamę należy teraz całkowicie usunąć. Jeśli na dywanie pozostały resztki sody oczyszczonej, wytrzyj je wilgotnym ręcznikiem.



13. Czyszczenie owoców i warzyw

Wiele osób martwi się pestycydami w żywności. Pestycydy są stosowane w celu zapobiegania uszkodzeniom upraw przez owady, zarazki, gryzonie i chwasty. Obieranie owoców to najlepszy sposób na usunięcie pestycydów. Jednak oznacza to również, że nie otrzymujesz ważnych składników odżywczych, takich jak błonnik, witaminy i minerały, które znajdują się w skórkach wielu owoców. Co ciekawe, ostatnie badania wykazały, że moczenie owoców i warzyw w sodzie oczyszczonej jest najskuteczniejszym sposobem usuwania pestycydów bez ich obierania. Jedno z badań wykazało, że moczenie jabłek w roztworze sody oczyszczonej i wody przez 12–15 minut usuwa prawie wszystkie pestycydy. Należy pamiętać, że ta metoda nie usuwa pestycydów, które wniknęły w skórkę owocu. Potrzebne są dalsze badania, aby sprawdzić, czy to działa w przypadku innych rodzajów produktów.



14. Polerowanie sztućców

Soda oczyszczona to poręczna alternatywa dla dostępnych w sklepach nabłyszczaczy do srebra. Do tego będą ci potrzebne: aluminiowa blacha do pieczenia lub naczynie do pieczenia wyłożone folią aluminiową 1 szklanka wrzącej wody 1 łyżka sody oczyszczonej 1/2 szklanki białego octu Dodaj sodę oczyszczoną do aluminiowej formy do pieczenia i powoli wlej ocet. Następnie wlej wrzącą wodę, a następnie umieść srebro w brytfannie. Niemal natychmiast nalot powinien zacząć znikać, a z większości sztućców można usunąć go w ciągu trzydziestu sekund. Jednak mocno zmatowiałe sztućce mogą wymagać pozostawienia w mieszaninie do 1 minuty. W tej mieszaninie srebro ulega reakcji chemicznej z aluminium i sodą oczyszczoną. Przenosi nalot ze sztućców na aluminiową blachę lub może tworzyć bladożółty osad na dnie naczynia.



15. Ratunek dla przypalonego garnka

Wiele osób nieumyślnie przypaliło dno garnka podczas gotowania. Ich czyszczenie może być koszmarem, ale można łatwo uratować przypalony garnek sodą oczyszczoną i wodą. Posyp dużą ilością sody oczyszczonej dno garnka i dodaj tyle wody, aby pokryć przypalone miejsca. Doprowadź mieszaninę do wrzenia i umyj garnek jak zwykle. Jeśli uporczywe plamy pozostaną na powierzchni garnka, weź ściereczkę, dodaj niewielką ilość płynu i delikatnie usuń pozostałe przypalone kawałki.

