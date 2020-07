Mleko a łagodzenie objawów zgagi – czy może pomóc?

Czy picie mleka może złagodzić zgagę?

Istnieją dowody na to, że zawartość wapnia i białka w mleku może pomóc złagodzić zgagę.

Wapń może przynosić pewne korzyści

Węglan wapnia jest często stosowany jako suplement wapnia, ale także jako środek zobojętniający kwas ze względu na jego działanie neutralizujące. Jedna filiżanka (245 ml) mleka krowiego dostarcza 21-23% dziennego zapotrzebowania na wapń, w zależności od tego, czy jest ono pełnotłuste, czy niskotłuszczowe.

Ze względu na wysoką zawartość wapnia niektórzy twierdzą, że jest to naturalny środek na zgagę. Badanie z udziałem 11690 osób wykazało, że wysokie spożycie wapnia w diecie było związane ze zmniejszonym ryzykiem refluksu u mężczyzn.

Wapń jest również niezbędnym minerałem dla optymalnego napięcia mięśniowego. Osoby z chorobą refluksową mają zwykle osłabiony dolny zwieracz przełyku, mięsień, który zwykle uniemożliwia powrót zawartości żołądka.

Badanie przeprowadzone na 18 osobach ze zgagą wykazało, że przyjmowanie węglanu wapnia powodowało wzrost napięcia mięśniowego dolnego zwieracza przełyku w 50% przypadków. Wyniki te sugerują, że przyjmowanie tego suplementu w celu poprawy funkcji mięśni może być innym sposobem zapobiegania zgadze.

Białko może być pomocne

Mleko jest doskonałym źródłem białka. Dostarcza około 8 gramów na 1 filiżankę (245 ml).

Badanie przeprowadzone na 217 osobach ze zgagą wykazało, że osoby, które spożywały więcej białka, rzadziej miały objawy zgagi.

Naukowcy uważają, że białko może pomóc w leczeniu zgagi, ponieważ stymuluje wydzielanie gastryny. Gastryna to hormon, który również zwiększa skurcz dolnego zwieracza przełyku i wspomaga opróżnianie żołądka z treści pokarmowej, znane również jako opróżnianie żołądka. Oznacza to, że jest mniej żywności do transportu.

Jednak gastryna bierze również udział w wydzielaniu kwasu żołądkowego, co może zwiększyć uczucie pieczenia w klatce piersiowej. Dlatego nie jest jasne, czy białko w mleku zapobiega zgadze, czy ją pogarsza.

Mleko może pogorszyć objawy zgagi

Jedna filiżanka (245 ml) pełnotłustego mleka zawiera 8 gramów tłuszczu, a badania pokazują, że tłuste potrawy są czynnikiem często wywołującym zgagę.

Pokarmy wysokotłuszczowe rozluźniają mięśnie dolnego zwieracza przełyku, ułatwiając powrót treści żołądka i powrót objawów refluksu.

Ponadto, ponieważ tłuszcze trawią się dłużej niż białka i węglowodany, opóźniają opróżnianie żołądka. Oznacza to, że żołądek opróżnia się z zawartości w wolniejszym tempie. To problem, który jest już powszechny wśród osób ze zgagą.

Opóźnione opróżnianie żołądka wiąże się ze zwiększoną ekspozycją przełyku na kwas żołądkowy i większą objętością dostępnego pokarmu, który może cofnąć się do przełyku. Te czynniki pogorszyłyby objawy zgagi.

Jeśli nie chcesz rezygnować z picia mleka, możesz wybrać opcję o obniżonej zawartości tłuszczu. Może zawierać 0-2 g tłuszczu, w zależności od tego, czy jest odtłuszczone, czy niskotłuszczowe.

Czy substytuty mleka są lepsze?

Każdy jest inny, a picie mleka może nasilić zgagę lub nie. Niektórzy sugerują przejście na mleko kozie lub migdałowe w celu złagodzenia zgagi. Niemniej jednak nie ma wystarczających dowodów naukowych na poparcie tych zaleceń.

Z jednej strony mleko kozie kojarzy się z lepszą przyswajalnością niż mleko krowie, a badania pokazują, że ma właściwości przeciwzapalne i przeciwalergiczne, co może być korzystne dla ogólnego stanu zdrowia. Jednak ma nieco więcej tłuszczu, co może pogorszyć objawy. Jedna filiżanka (245 ml) mleka koziego zawiera 11 gramów tłuszczu, w porównaniu z 8 gramami dla tej samej porcji pełnego mleka krowiego.

Z drugiej strony uważa się, że mleko migdałowe zmniejsza objawy zgagi ze względu na jego zasadowy charakter.

Kwasowość lub zasadowość żywności jest mierzona poziomem pH, które może wahać się od 0 do 14. pH 7 jest uważane za obojętne, podczas gdy wszystko poniżej 6,9 jest kwaśne, a wszystko powyżej 7,1 jest zasadowe.

Mleko krowie ma pH 6,8, a mleko migdałowe ma pH 8,4. Dlatego niektórzy uważają, że może pomóc zneutralizować kwasy żołądkowe, ale potrzebne są dalsze badania, aby potwierdzić to twierdzenie.

Chociaż te dwie alternatywy mogą być lepiej trawione niż mleko krowie, ze względu na brak dowodów naukowych być może będziesz musiał samodzielnie sprawdzić, czy tolerujesz jeden rodzaj lepiej niż drugi.