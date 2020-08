Czy zdrowo jest jeść banany z mlekiem? Mówi o tym ajurweda

Zarówno banany, jak i mleko są bogate w kilka ważnych składników odżywczych. Mleko jest doskonałym źródłem białka, potasu, witamin z grupy B i fosforu. Jest również bogate w wapń, niezbędny minerał, który odgrywa kluczową rolę w zdrowiu kości, skurczach mięśni, czy funkcjonowaniu nerwów. Tymczasem banany są pełne błonnika, manganu, potasu i witaminy B6. Podobnie jak inne owoce, banany są bogate w witaminę C, która podwaja się jako przeciwutleniacz w celu ochrony przed uszkodzeniem komórek.

Wspólne spożywanie bananów i mleka może pomóc wycisnąć więcej składników odżywczych w diecie i zwiększyć spożycie kilku witamin i minerałów. Pomimo możliwych zalet łączenia mleka z bananami, istnieje kilka potencjalnych wad tego powszechnego połączenia. Chociaż mleko i banany są bardzo pożywne, nie pomagają zachować szczupłej talii. Jeden średni banan ma 105 kalorii, a 1 szklanka (237 ml) pełnego mleka zawiera 149 kalorii.

Banany i mleko a ajurweda

Zgodnie z ajurwedyjskimi zasadami żywności, banany i mleko to dwa składniki uważane za niezgodne. Ajurweda to holistyczna forma medycyny, która koncentruje się na równoważeniu kilku form energii w organizmie w celu promowania lepszego zdrowia. Według ajurwedy wspólne spożywanie bananów i mleka może osłabić agni, jednostkę odpowiedzialną za trawienie i metabolizm pożywienia. Anegdotycznie twierdzi się, że spożywanie bananów i mleka przyczynia się do przekrwienia zatok i zwiększa produkcję toksyn w organizmie.

Jednakże, chociaż niektóre badania sugerują, że dieta ajurwedyjska może być korzystna dla kontroli wagi, niewiele jest badań nad tym, jak może wpływać na inne aspekty zdrowia. Co więcej, nie ma również dowodów na to, że łączenie pokarmów, takich jak banany i mleko, może zakłócać trawienie lub być w jakikolwiek sposób szkodliwe dla zdrowia.

