Diabetyku! Oto 10 najlepszych produktów spożywczych obniżających poziom cukru we krwi

Przestrzeganie zdrowego schematu żywieniowego jest niezbędne dla optymalnej kontroli poziomu cukru we krwi. Chociaż czynniki takie jak masa ciała, aktywność, stres i genetyka również odgrywają rolę w utrzymaniu poziomu cukru we krwi, przestrzeganie zdrowej diety ma kluczowe znaczenie dla kontroli poziomu cukru we krwi. Jakie produkty wybierać?

1. Brokuły i kiełki brokułów

Kiełki brokułów są skoncentrowanym źródłem glukozynolanów, takich jak glukorafanina, i wykazano, że pomagają promować wrażliwość na insulinę i obniżać poziom cukru we krwi u osób z cukrzycą typu 2, gdy są suplementowane w postaci proszku lub ekstraktu. Ponadto jedzenie warzyw krzyżowych wiąże się z niższym ryzykiem cukrzycy typu 2. Należy pamiętać, że najlepszym sposobem na pobranie jak największej ilości składników odżywczych jest delektowanie się brokułami i kiełkami brokułów w stanie surowym lub lekko gotowanymi na parze.

2. Owoce morza

Owoce morza, w tym ryby i skorupiaki, są cennym źródłem białka, zdrowych tłuszczów, witamin, minerałów i przeciwutleniaczy, które mogą pomóc w regulacji poziomu cukru we krwi. Białko jest niezbędne do kontroli poziomu cukru we krwi. Pomaga spowolnić trawienie i zapobiega poposiłkowym skokom cukru we krwi, a także zwiększa uczucie sytości. Ponadto może pomóc zapobiegać przejadaniu się i promować nadmierną utratę tkanki tłuszczowej, dwa efekty, które są niezbędne dla prawidłowego poziomu cukru we krwi.

3. Pestki dyni i dyna

Dynia o jaskrawych kolorach, bogata w błonnik i przeciwutleniacze to doskonały wybór do regulacji poziomu cukru we krwi. Jest stosowana jako tradycyjny lek na cukrzycę w wielu krajach, takich jak Meksyk i Iran. Dynia jest bogata w węglowodany zwane polisacharydami, które zostały zbadane pod kątem ich potencjału regulującego poziom cukru we krwi. Wykazano, że zabiegi z ekstraktami i proszkami z dyni znacznie obniżają poziom cukru we krwi zarówno w badaniach na ludziach, jak i na zwierzętach

4. Fasola i soczewica

Fasola i soczewica są bogate w składniki odżywcze, takie jak magnez, błonnik i białko, które mogą pomóc obniżyć poziom cukru we krwi. Są szczególnie bogate w rozpuszczalny błonnik i odporną skrobię, które pomagają spowolnić trawienie i mogą uregulować na poziom cukru we krwi po posiłkach.

5. Jarmuż

Jarmuż jest często opisywany jako „superfood” – i nie bez powodu. Jest pełen związków, które mogą pomóc obniżyć poziom cukru we krwi, w tym błonnika i przeciwutleniaczy flawonoidów. Badania wykazały, że flawonoidowe przeciwutleniacze znajdujące się w jarmużu, w tym kwercetyna i kemferol, mają silne działanie obniżające poziom cukru we krwi i uwrażliwiające na insulinę.

6. Jagody

Liczne badania powiązały spożycie jagód z lepszą kontrolą poziomu cukru we krwi. Jagody są pełne błonnika, witamin, minerałów i przeciwutleniaczy i stanowią doskonały wybór dla osób z problemami z zarządzaniem poziomem cukru we krwi.

7. Awokado

Oprócz tego, że jest kremowe i smaczne, awokado może przynosić znaczne korzyści w zakresie regulacji poziomu cukru we krwi. Jest bogate w zdrowe tłuszcze, błonnik, witaminy i minerały, a dodawanie go do posiłków poprawia poziom cukru we krwi. Liczne badania wykazały, że awokado może chronić przed rozwojem zespołu metabolicznego, który jest zespołem schorzeń, w tym wysokiego ciśnienia krwi i wysokiego poziomu cukru we krwi, które zwiększają ryzyko chorób przewlekłych.

8. Owies i otręby owsiane

Włączenie owsa i otrębów owsianych do diety może poprawić poziom cukru we krwi ze względu na wysoką zawartość rozpuszczalnego błonnika, który, jak wykazano, ma znaczące właściwości obniżające poziom cukru we krwi.

9. Owoce cytrusowe

Chociaż wiele owoców cytrusowych jest słodkich, badania pokazują, że mogą one pomóc obniżyć poziom cukru we krwi. Owoce cytrusowe są uważane za owoce o niskim indeksie glikemicznym, ponieważ nie wpływają na poziom cukru we krwi tak bardzo, jak inne rodzaje owoców, takie jak arbuz i ananas. Owoce cytrusowe są bogate w błonnik i zawierają związki roślinne, takie jak naringenina, polifenol o silnych właściwościach przeciwcukrzycowych.

10. Okra

Okra to owoc powszechnie używany jako warzywo. Jest bogatym źródłem związków obniżających poziom cukru we krwi, takich jak polisacharydy i przeciwutleniacze flawonoidowe. W Turcji nasiona okry są od dawna stosowane jako naturalny środek w leczeniu cukrzycy ze względu na ich silne właściwości obniżające poziom cukru we krwi.

Niezależnie od tego, czy masz stan przedcukrzycowy, cukrzycę, czy chcesz zmniejszyć ryzyko rozwoju tych chorób, pokarmy wymienione powyżej jako część pożywnej diety mogą pomóc obniżyć poziom cukru we krwi. Należy jednak pamiętać, że ogólne spożycie pokarmów, a także czynniki, takie jak poziom aktywności i masa ciała, są najważniejsze, jeśli chodzi o optymalizację kontroli poziomu cukru we krwi i ochronę przed chorobami przewlekłymi.