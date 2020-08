Zupa podana w ten sposób sprzyja odchudzaniu. Spróbujesz?

Badania pokazują, że kiedy ludzie rozpoczynają posiłek od zjedzenia niskokalorycznej zupy, czują się pełniejsi i dostarczają o 20% mniej kalorii w pozostałej części posiłku. Jeśli masz nawyk rozpoczynania posiłków od zup bulionowych, z czasem możesz stracić na wadze.

– Gorące i zimne zupy są pod tym względem równie skuteczne – mówi autorka badania dr Barbara Rolls, profesor i dyrektor Laboratorium Badań nad Zachowaniami Ludzkimi na Penn State University. – Dzięki temu możesz czuć się dobrze jedząc zupę przez cały rok.

Korzyści z jedzenia zimnej zupy

Najpopularniejsze przepisy na zimne zupy zawierają puree lub pełne warzywa, takie jak pomidory, ogórki, cebula i buraki (gazpacho, barszcz, chłodniki). Zupy na bazie owoców są również często przecierowe. Te zupy są nawadniające i pomagają uniknąć mylenia głodu z pragnieniem.

Co więcej, ponieważ owoce i warzywa są zwykle siekane lub wrzucane do blendera, zimna zupa ma niską zawartość kalorii i wysoką zawartość błonnika, co może pomóc ci szybciej poczuć się sytym. – To raczej gęstość, a nie temperatura, może zwiększyć uczucie sytości po zjedzeniu dużej porcji zupy w ramach pierwszego dania - mówi Rolls. – W naszych badaniach wykazano również, że inne niskokaloryczne pokarmy o dużej gęstości, takie jak sałatki i jabłka, zmniejszają ogólne spożycie posiłków.

Kiedy zupa jest przygotowywana prawie w całości ze świeżych produktów, z każdą porcją spożywasz dużo witamin, minerałów i przeciwutleniaczy. – Gazpacho to pyszna i wyjątkowa zupa, bogata w aromaty pochodzące z pomidora, ogórka, czerwonej papryki, czerwonej cebuli i czosnku oraz dodatku octu - mówi dr William Li. – Każdy z tych składników jest wypełniony naturalnymi substancjami chemicznymi zwanymi substancjami bioaktywnymi, które mogą aktywować systemy ochrony zdrowia organizmu, poprawiając krążenie, chroniąc przed uszkodzeniem DNA i budując odporność.

W szczycie lata świeże produkty, które kupujesz w supermarkecie, na targu lub pozyskujesz z przydomowego ogródka, są pełne smaku, więc nie musisz dodawać mniej odżywczych składników, aby zupa była smaczna. – Surowe owoce i warzywa mają wyjątkowy, ostry i czysty smak, którym można się delektować bez dodawania śmietanki, soli czy cukru – mówi Li. – Jeśli to możliwe, zacznij od całej żywności i dodawaj inne opcje tylko wtedy, gdy jest to konieczne lub jeśli wymaga tego przepis.

Jak zrobić własną zupę na zimno?

Możesz wykonać ją zgodnie z gotowym przepisem, ale możesz też eksperymentować ze składnikami, które lubisz, aby stworzyć schłodzoną zupę, która będzie ci smakować. Wiele osób używa pomidorów jako bazy zupy, ponieważ są soczyste, ale można też użyć bulionu.

- Możesz również użyć wywaru zrobionego z resztek warzyw, ryb lub kurczaka schłodzonego w lodówce, a następnie dodać do niego składniki - mówi Li. - To świetna, przyjazna dla budżetu opcja, która ogranicza marnowanie żywności.

Jeśli lubisz słodycz, podstawą zupy owocowej może być dojrzały melon. Aby uzyskać bardziej kremową konsystencję, rozważ użycie zwykłego greckiego jogurtu jako zagęstnika zamiast śmietanki. Jogurt dobrze komponuje się z wieloma zupami owocowymi, schłodzoną zupą ogórkową, a nawet innymi zupami na bazie warzyw. - Dodaje daniu porcję sycącego białka i ogranicza liczbę kalorii - zauważa Rolls. Inne sposoby na dodanie białka obejmują przygotowanie schłodzonej zupy z ogórków, zupy z awokado i krewetek, a jeśli wolisz opcje bezmięsne, rozważ dodanie fasoli. - Rośliny strączkowe to dobry wybór, ponieważ zawierają nie tylko białko, ale także błonnik - mówi Li.

