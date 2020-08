Rewelacyjne odkrycia na temat brukselki i brokułów. Od dziś zaczniesz je jeść częściej

Opublikowane w British Journal of Nutrition badanie wykazało, że większe spożycie warzyw krzyżowych, takich jak brokuły, brukselka i kapusta, wiąże się z mniej rozległymi chorobami naczyń krwionośnych u starszych kobiet.

Korzystając z danych pochodzących od kohorty 684 starszych kobiet z Australii Zachodniej, rekrutowanych w 1998 r., naukowcy ze Szkoły Medycyny i Nauk o Zdrowiu ECU oraz Uniwersytetu Australii Zachodniej stwierdzili, że osoby na diecie zawierającej więcej warzyw krzyżowych miały mniejsze szanse na nadmierne nagromadzenie się wapń na ich aorcie, kluczowym markerze chorób strukturalnych naczyń krwionośnych.

Niebezpieczna choroba naczyń

Choroba naczyń krwionośnych to stan, który wpływa na nasze naczynia krwionośne (tętnice i żyły) i może zmniejszyć przepływ krwi krążącej w organizmie. To zmniejszenie przepływu krwi może być spowodowane odkładaniem się złogów tłuszczu i wapnia na wewnętrznych ścianach naszych naczyń krwionośnych, takich jak aorta. To nagromadzenie złogów tłuszczu i wapnia jest główną przyczyną zawału serca lub udaru.

Jednym ze składników występujących w dużych ilościach w warzywach krzyżowych jest witamina K, która może być zaangażowana w hamowanie procesu wapnienia zachodzącego w naszych naczyniach krwionośnych.

Codziennie jedz dodatkową porcję warzyw

Kobiety w tym badaniu, które codziennie spożywały ponad 45 g warzyw krzyżowych (np. ¼ szklanki brokułów gotowanych na parze lub ½ szklanki surowej kapusty) były o 46% mniej narażone na nadmierne gromadzenie się wapnia w aorcie w porównaniu z spożywających codziennie mało warzyw krzyżowych lub nie spożywających ich wcale.