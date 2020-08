Lubisz mirabelki? Uważaj na ich pestki. Nie wolno ich połykać!

Mirabelki to bardzo wartościowe pod względem odżywczym owoce. Choć niepozorne i często zastępowane innymi odmianami śliwek, to warto po nie sięgać jak najczęściej, bo dostarczają do naszego organizmu sporo witamin i minerałów. Jest tylko jeden problem – pestki mirabelek są szkodliwe, dlatego nie powinniśmy ich połykać.

Mirabelki – wartości odżywcze

Mirabelki, jak i inne śliwki, są prawdziwą skarbnicą witamin oraz minerałów. Pozwalają uzupełnić niedobory witamin rozpuszczalnych w tłuszczach, żelaza oraz potasu, a także są cenny źródłem witamin z grupy B. Mirabelki wyróżniają się stosunkowo niską kalorycznością (około 50 kcal w 100 g) oraz są bogatym źródłem pektyn, czyli związków zaliczanych do błonnika pokarmowego.

Mirabelki – właściwości zdrowotne

Wartości odżywcze mirabelek sprawiają, że śliwki te słyną ze swoich prozdrowotnych właściwości. Spora zawartość witamin z grupy B oraz potasu sprawiają, że mirabelki są polecanym składnikiem diety osób chorych na serce oraz nadciśnienie tętnicze. Witaminy z grupy B wpływają także kojąco na układ nerwowy, dlatego powinny po nie sięgać osoby stosujące dietę bezmięsną oraz osoby nerwowe i zestresowane. Witaminy z grupy B w połączeniu z obecnym w mirabelkach żelazem wspomagają funkcje krwiotwórcze, dlatego jedzenie mirabelek poleca się osobom cierpiącym na nawracającą anemię oraz stosującym dietę ubogokaloryczną.

Niska kaloryczność mirabelek w połączeniu z ich działaniem regulującym pracę układu pokarmowego – mirabelki są polecane na biegunki i zaparcia – pozwalają uniknąć m.in. skutków ubocznych nagłej zmiany diety. Co więcej, błonnik pokarmowy w postaci pektyn hamuje przyswajanie tłuszczów z diety i wykazuje działanie zmniejszające ryzyko zachorowania na nowotwory układu pokarmowego. Obecny w mirabelkach wapń pomaga zapobiegać osteoporozie, a właściwości żółciopędne i moczopędne korzystnie wpływają na drogi moczowe i drogi żółciowe.

Jakie jeszcze prozdrowotne działanie mają mirabelki? Śliwki te są lekkostrawne, dlatego mogą być bezpiecznie podawane małym dzieciom oraz spożywane przez seniorów, oczywiście po wcześniejszym usunięciu pestek. Obecne w nich witaminy i minerały pozwalają także zadbać o wygląd skóry i poprawiają odporność organizmu.

Czy można jeść mirabelki z pestkami?

Mirabelki są niewiele większe od czereśni, co sprawia, że kusi nas jedzenie ich z pestkami. Nie jest to dobry pomysł, bo w pestkach mirabelek znajdują się szkodliwe dla zdrowia związki. Jednym z nich jest amigdalina, którą ludzki organizm metabolizuje do cyjanku. Cyjanek to jedna z najsilniejszych trucizn, dlatego lepiej unikać połykania pestek wszystkich owoców jednopestkowych. Duża ilość amigdaliny może doprowadzić do zatrucia organizmu, jednak w praktyce, nie jest to takie łatwe. Aby doszło do zatrucia, musielibyśmy połknąć kilkadziesiąt pestek, co raczej się nie zdarza.

Decydując się na zjadanie mirabelek z pestkami, narażamy się przede wszystkim na problemy żołądkowe. Mogą dokuczać nam m.in. nudności, wymioty, biegunka i ból brzucha. Dolegliwości te nie są zbyt przyjemne, więc lepiej unikać wywołujących je czynników. Nawet kilka pestek mirabelek może zaszkodzić małym dzieciom, prowadząc m.in. do niedrożności jelit. W przypadku maluchów konieczne jest samodzielne przygotowywanie owoców do spożycia przez dziecko. Trzeba je także dokładnie umyć i sprawdzić, czy nie są robaczywe. Choć robaki w owocach nie są dla nas zagrożeniem, to zauważone przez dziecko mogą spowodować wstręt do jedzenia owoców.

Podsumowując, warto jeść mirabelki i przygotowywać z nich domowe przetwory, jednak trzeba pamiętać o usuwaniu z owoców pestek. W czasie przetwarzania owoców szkodliwa amigdalina także przenika do np. kompotu i może powodować dolegliwości żołądkowe.