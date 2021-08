Dlaczego warto jeść kiszone cytryny? Od dziś je pokochasz

Rzadko jemy całe cytryny ze względu na ich kwaśny smak. Zdecydowanie częściej korzystamy z ukrytego pod aromatyczną skórką soku, który dodajemy do napojów, ciast i dań na ciepło. Sok z cytryny jest jednym z naturalnych i zdrowych konserwantów oraz środków macerujących, czyli powodujących ścinanie się surowego białka. Co kryją w sobie kiszone cytryny?

„Magiczna” moc kiszonek…

Cytryny są kwaśne, więc po co je dodatkowo kisić? Wiele osób zadaje sobie to pytanie. Kiszenie to jeden ze sposobów konserwacji oraz przetwarzania m.in. warzyw i owoców. W procesie fermentacji wytwarzane są dobroczynnie działające na ludzki organizm związki m.in. naturalne probiotyki.

Kiszonki to bardzo zdrowy składnik naszej diety, który nie tylko pomaga przywrócić równowagę mikroflory jelitowej. Kiszonki to doskonałe źródło witamin oraz minerałów, a także błonnika pokarmowego. Sięgając po kiszonki, wspieramy funkcjonowanie układu pokarmowego oraz inwestujemy w długie życie i dobre zdrowie. Dzięki kiszonkom układ immunologiczny otrzymuje dodatkowe wsparcie w walce z atakującymi nas drobnoustrojami i przewlekłymi stanami zapalnymi. Badania udowodniły, że częste spożywanie kiszonek zmniejsza ryzyko rozwoju nowotworów oraz ma wpływ na skuteczność leczenia schorzeń o podłożu autoimmunologicznym.

Kiszone cytryny – co warto o nich wiedzieć?

Kiszone cytryny to egzotyczny przysmak. Tradycyjnie stosowane są przede wszystkim w kuchni marokańskiej i to właśnie dzięki nim tamtejsze dania mają tak wyjątkowy smak oraz aromat. Wyróżniają się wysokimi wartościami odżywczymi, dzięki czemu stanowią nie tylko swoistą przyprawę do potraw mięsnych, rybnych oraz kasz. W kiszonych cytrynach znajdziemy m.in.:

kluczowe dla zdrowia witaminy o silnym działaniu antyoksydacyjnym (witamina A, E i C),



komplet cennych minerałów – wapń, żelazo, potas, magnez, cynk, fosfor i sód,



witaminy z grupy B,



beta-karoten,



błonnik pokarmowy.

Substancje odżywcze, które kryją się w kiszonych cytrynach, pozwalają usprawnić funkcjonowanie organizmu oraz radzić sobie z wieloma dolegliwościami.

Spożywanie kiszonych cytryn polecane jest w celu:

odbudowy mikroflory jelitowej np. po antybiotykoterapii,



poprawy funkcjonowania układu immunologicznego,



leczenia zaburzeń trawiennych,



wsparcia procesów detoksykacyjnych,



redukcji przewlekłych stanów zapalnych w organizmie.

Kiszone cytryny są także doskonałym sposobem na opóźnienie procesów starzenia się organizmu oraz redukcję objawów związanych z zapaleniem stawów.

Jak przygotować kiszone cytryny?

Kiszone cytryny możemy przygotować samodzielnie. Proces kiszenia nie jest skomplikowany i przypomina nieco przygotowywanie kiszonych ogórków oraz kapusty. I w tym przypadku stosuje się odpowiednio przygotowaną zalewę oraz przyprawy, które wpływają na smak kiszonek. W przypadku kiszonych cytryn niezwykle ważna jest ich jakość oraz pochodzenie. Owoce powinny być zdrowe i pochodzić z ekologicznych upraw, bo na skórce dostępnych np. w supermarkecie cytryn znajduje się wiele chemicznych substancji.

W celu przygotowania kiszonych cytryn potrzebujemy też odpowiednio duży słoik lub naczynie z kamionki np. małą beczkę, którą tradycyjnie stosuje się do kiszenia ogórków. Wybrane owoce trzeba porządnie umyć w ciepłej wodzie; najlepiej namoczyć je na kilkanaście minut w wodzie z odrobiną soli oraz sody oczyszczonej, a następnie jeszcze raz umyć lub wyszorować miękką szczoteczką i spłukać ciepłą wodą.

Instrukcja przygotowania

Umyte cytryny należy naciąć i włożyć do każdej szczyptę soli.

Tak przygotowane owoce układamy ciasno w uprzednio umytym i wyparzonym naczyniu. Następnie owoce zalewamy wodą z solą i sokiem wyciśniętym z kilku cytryn oraz przyprawami w proporcji 4 łyżki soli na 200 ml wody. Sok do zalewy wyciskamy z nieco mniejszej ilości owoców niż przeznaczyliśmy do kiszenia np. kisząc 10 cytryn, powinniśmy do zalewy dodać sok wyciśnięty z 7-8 owoców. Sól i sok z cytryn dodajemy do gorącej wody wraz z przyprawami np. zielem angielskim, liściem laurowym, kolorowym pieprzem, gorczycą, kolendrą, ostrymi papryczkami i ziołami. Z przyprawami możemy dowolnie eksperymentować. Ułożone w naczyniu owoce zalewamy przestudzoną zalewą i odstawiamy w chłodne, ciemne miejsce. Owoce są gotowe do spożycia po około 4 tygodniach kiszenia.

