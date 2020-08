Woda z kiszonych ogórków, po gotowaniu ziemniaków czy jaj. 6 cennych płynów, które można wykorzystać

Odpady kuchenne często są źródłem cennych witamin, minerałów oraz probiotyków. Tak jest m.in. w przypadku wody z kiszonych ogórków, która jest nie tylko doskonałym wsparciem dla organizmu po całonocnym imprezowaniu. W jaki sposób wykorzystać wodę z ogórków lub kiszonej kapusty oraz wodę pozostałą po gotowaniu różnych produktów spożywczych?

Nie wylewaj wody po…

Makaron, ryż, ziemniaki, jajka przed spożyciem gotujemy, a pozostałą po ich ugotowaniu wodę, wylewamy. To duży błąd, który popełniamy każdego dnia. Woda pozostała po gotowaniu produktów spożywczych jest źródłem cennych związków odżywczych, które przedostają się do niej w podczas obróbki termicznej. Uspokajamy – nie trzeba pić wody po gotowaniu produktów spożywczych – można wykorzystać ją w inny sposób.

Nie wylewaj wody z…

Warzywa i owoce, które poddajemy kiszeniu, zalewamy wodą z solą oraz przyprawami. I w tym przypadku pozostała po kiszonkach zalewa jest cennym „odpadkiem”. Znajdujące się w niej witaminy, minerały, kwasy i probiotyki to sposób na wiele powszechnych dolegliwości. Ten naturalny lek nie powinien trafiać do ścieków, dlatego dowiedz się, jakie dolegliwości skutecznie redukuje.

1. Woda po ogórkach kiszonych

Ogórki kiszone są naszym narodowym przysmakiem. Ta zdrowa przekąska, smaczny dodatek do kanapek, sałatek oraz drugiego dania, a także baza do zupy. Pozostała w słoiku po ogórkach woda nie powinna być wylewana do zlewu, bo jest cennym źródłem witamin, minerałów i naturalnych probiotyków. Spożywana regularnie, pomaga przywrócić równowagę mikroflory bakteryjnej jelit, usprawnia funkcjonowanie układu pokarmowego, redukuje nieświeży oddech, łagodzi zgagę i jest niezastąpionym lekiem na uporczywego kaca. Po wodę z ogórków warto sięgać także doraźnie, gdy:

dokuczają nam bolesne skurcze mięśni,

mamy zakwasy,

jesteśmy przeziębieni,

boli nas gardło i mamy chrypkę,

walczymy z czkawką,

mamy problemy z odkrztuszaniem.

Woda z ogórków to także doskonały nawóz do roślin preferujących kwaśną glebę.

2. Woda z kiszonej kapusty

Woda z kiszonej kapusty wzmacnia odporność organizmu, pomaga przywrócić równowagę mikroflory jelitowej, łagodzi zgagę, a także wykazuje działanie bakteriobójcze i grzybobójcze. Woda z kiszonej kapusty jest naturalnym środkiem na uporczywe zaparcia i inne dolegliwości układu pokarmowego, wspomaga leczenie wrzodów, a także usprawnia działanie wielu narządów i układów. Możemy ją pić, dodawać do zup oraz dań jednogarnkowych, a także stosować w celu pozbycia się uporczywego bólu głowy i nudności po zakrapianej imprezie.

3. Woda po gotowaniu jajek

Wodę po gotowaniu jajek możemy wykorzystać w celu podlewania np. rosnących na kuchennym parapecie ziół. Taki naturalny nawóz dostarcza roślinom cenne witaminy i substancje mineralne. Wody po gotowaniu jajek nie należy stosować do podlewania ziół i kwiatów codziennie.

4. Woda po gotowaniu ziemniaków

Gotowane ziemniaki to tradycyjny dodatek do obiadu. Jeżeli jemy je kilka razy w tygodniu, to do ścieków trafia nawet kilka litrów cennej wody. Możemy ją wykorzystać zarówno w celach kulinarnych, jak i kosmetycznych.

Woda po gotowaniu ziemniaków może stać się bazą do sosu lub zupy jarzynowej. Możemy stosować ją także w celu wzmocnienia włosów i regeneracji skóry – doskonale nawilża np. suchą skórę stóp i dłoni. Jeżeli do gotowanych ziemniaków nie dodajemy soli, to pozostałą po odcedzeniu warzyw wodą możemy podlewać rośliny.

5. Woda po gotowaniu ryżu

Woda po gotowaniu ryżu to doskonała baza do zupy oraz naturalny sposób na biegunkę. Możemy dzięki niej przygotować np. polecaną nie tylko dla dzieci marchwiankę, która szybko zatrzymuje biegunkę. Co więcej, woda po ryżu jest skutecznym środkiem do pielęgnacji cery trądzikowej i mieszanej oraz pomaga odżywić włosy. Woda pozostała po odcedzeniu ryżu może być też stosowana jako nawóz do roślin.

6. Woda po gotowaniu makaronu

Woda po gotowaniu makaronu może być stosowana w celu wzmocnienia włosów oraz regeneracji suchej skóry stóp i dłoni. Sprawdzi się jako naturalny nawóz i pomoże uporać się z osadami z kamienia.

