Czy picie energetyków rzeczywiście jest szkodliwe dla zdrowia?

Z roku na rok wzrasta świadomość ludzi na temat szkodliwych produktów. Jednym z nich są napoje energetyczne. Co warto o nich wiedzieć? Oprócz tego, że mają działanie pobudzające przez obecność kofeiny, tauryny i guarany w składzie, nawet małe ilości działają niekorzystnie dla naszego zdrowia. Pierwszy energy drink pojawił się w USA w 1949 roku, a w Europie w 1987 roku. Sprawdź ciekawostki na temat tych owianych złą sławą napojów.

Naukowcy są zgodni – popularne energy drinki są szkodliwe dla zdrowia. Dla nas to jednak często ostatnia deska ratunku po nieprzespanej nocylub w trakcie wyrabiania nadgodzin. Energetyki poprawiają koncentrację, dodają sił, niwelują senność i zmęczenie. Niestety powodują też wzrost ciśnienia krwi i rozdrażnienie.

Jedno z ostatnich badań wykazało, że kofeinowe napoje bezalkoholowe o wysokiej zawartości fruktozy (np. energy drinki) mogą powodować uszkodzenia nerek, jeśli pije się je po treningu lub w trakcie wysiłku fizycznego, co przecież robi wiele osób.

Niebezpieczne energy drinki

Każdy z nas cierpi czasem na spadek formy. To zrozumiałe, że w takich sytuacjach szukamy sposobu, by postawić się na nogi – poprawić koncentrację, zwalczyć uczucie senności i pobudzić organizm do pracy. Najczęściej sięgamy więc po napoje energetyczne, dostępne właściwie w każdym sklepie.

Napoje energetyczne zostały opracowane z myślą o osobach, któr potrzebują zastrzyku energii w ciągu dnia. W założeniu mają pobudzać ciało i umysł. W składzie energy drinków znajdziemy na ogół kofeinę, taurynę, żeń-szeń i całe mnóstwo różnych witamin. Nadmierne spożycie tych produktów może zaburzać pracę serca, powodować kołatanie, ogólne pobudzenie, problemy z oddychaniem i spadek koncentracji, a w skrajnych przypadkach nawet utratę przytomności.

W badaniu opublikowanym w British Medical Journal, naukowcy ostrzegają, że napoje energetyczne uszkadzają wątrobę tak bardzo, że mogą nawet spowodować ostre zapalenie wątroby.

Co dzieje się z ciałem po wypiciu energetyka?

Po 10 minutach od spożycia energy drinka kofeina zaczyna dostawać się do krwiobiegu, a tętno i ciśnienie krwi zaczynają rosnąć.



Od 15 do 40 minut od wypicia poprawia się czujność i koncentracja.



Maksymalnie po 30 minutach od wypicia kofeina wchłania się całkowicie, a ciało zaczyna na nią reagować: źrenice rozszerzają się, ciśnienie krwi wzrasta, a wątroba zwiększa poziom cukru we krwi. Powoduje to, że trzustka wydziela insulinę, która następnie sygnalizuje organizmowi przechowywanie nadmiaru cukru w postaci tłuszczu. W tym czasie receptory adenozyny w mózgu są zablokowane, aby zapobiec senności.Naukowcy ostrzegali już, że z powodu tych skutków wypicie jednego napoju zwiększa ryzyko choroby sercowo-naczyniowej.



Po upływie 1 godziny organizm zaczyna zwalniać. Poziom cukru we krwi spada, a kofeina powoli zaczyna się zużywać. W rezultacie odczuwamy zmęczenie, a nawet mogą pojawić się objawy odwodnienia.



Po około 12 godzinach większość ludzi całkowicie oczyści krwioobieg z kofeiny. Czynniki takie jak wiek, poziom aktywności i płeć mogą mieć ogromne znaczenie.



W ciągu 12-24 godzin od pierwszej puszki organizm zacznie łaknąć kolejnego napoju.



Napoje energetyczne stają się jeszcze groźniejsze, jeśli połączymy je z alkoholem.

