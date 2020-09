Dlaczego warto jeść paprykę?

Podróżnik kulinarny Mikołaj Rey opowiedział o różnych rodzajach papryk. Które są najostrzejsze? Jakie właściwości zdrowotne ma papryka? Obejrzyj materiał wideo:

Papryka jest dla zdrowia bezcenna. W Polsce to warzywo typowe dla wczesnej jesieni. Zmniejsza apetyt, przyspiesza spalanie tłuszczu. Odmładza, poprawia nastrój. Różni się właściwościami w zależności od koloru. Każda jest jednak zdrowa.

Papryka to przede wszystkim witamina C (120-250 mg%). Wystarczy jedna papryka dziennie, by zaspokoić zapotrzebowanie organizmu na tą witaminę. Najwięcej jest jej w dolnej części owocu. Witaminy C jest w papryce 5 razy więcej niż w cytrynie, pod tym względem przewyższa ją jedynie świeża nać pietruszki.

Na uwagę zasługuje fakt, że wrażliwa witamina C, zwykle bardzo łatwo utleniająca się podczas gotowania, w papryce trudniej niż w innych owocach i warzywach ulega rozkładowi. Oprócz tego występują w papryce witaminy:

A (630 j.m%),



PP (0,4 mg%),



prawie wszystkie z grupy B



oraz witamina E.



Ze składników mineralnych znajdziemy:

wapń (11 mg%),



potas (190 mg%),



magnez (12 mg%),



fosfor (120 mg%),



a także siarkę, żelazo, mangan, miedź.

Ze względu na dużą zawartość witaminy C, papryka poprawia cyrkulację krwi, zmniejsza przepuszczalność naczyń włoskowatych i uelastycznia je. Dlatego też zaleca się paprykę osobom chorym na arteriosklerozę i zaburzenia krążenia.

Dzięki nadającej ostry smak kapsaicynie, papryka wzmaga wydzielanie się soków żołądkowych i przez to poprawia apetyt i polepsza trawienie.

Czytaj także:

Co to jest witamina B10 i czy należy ją przyjmować?