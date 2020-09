Czy przyprawy tracą ważność? Kiedy je wyrzucić?

Możesz nie zdawać sobie sprawy z tego, że przyprawy nie tylko podkręcają smak potraw, ale także dodają do im prozdrowotnych składników roślinnych. Wiele popularnych przypraw i ziół, takich jak goździki, kurkuma, rozmaryn, szałwia i cynamon, wykazuje silne właściwości przeciwutleniające i przeciwzapalne.

Co więcej, wczesne dowody sugerują, że częste spożywanie pokarmów z przyprawami i ziołami może zmniejszyć ryzyko powikłań związanych z chorobami serca i układu oddechowego. Niezależnie od tego, czy jesteś amatorem domowych potraw, czy doświadczonym szefem kuchni, prawdopodobnie wiesz, że przechowywanie dobrze zaopatrzonej szafki na przyprawy jest jednym z sekretów smaku potraw. Jednak do kiedy można ich używać?

Okres przydatności popularnych ziół i przypraw

Food and Drug Administration (FDA) definiuje przyprawy jako „aromatyczne substancje roślinne w całości, łamane lub mielone, których istotną funkcją w żywności jest raczej polepszenie smaku niż odżywianie”. W świecie kulinarnym przyprawy to substancje wytwarzane z suszonych korzeni, kory lub łodygi rośliny, podczas gdy zioła to suszone lub świeże liście rośliny.

Określając okres przydatności do spożycia suszonych ziół i przypraw, należy wziąć pod uwagę zmienne, które obejmują ich rodzaj, przetwarzanie i przechowywanie. Na przykład suszone przyprawy są zwykle trwalsze niż suszone zioła, a im mniej przetworzone, tym dłuższy okres przydatności do spożycia.

Suszone zioła są przydatne zwykle 1–3 lata. Zalicza się do nich:

bazylia

oregano

tymianek

rozmaryn

liście laurowe

koper

pietruszka

kolendra

mennica

majeranek

szałwia

Mielone lub sproszkowane przyprawy zwykle mają okres przydatności do spożycia 2-3 lata. Typowe przykłady obejmują:

sproszkowany imbir

czosnek w proszku

mielony cynamon

chili w proszku

mieloną kurkumę

ziele angielskie mielone

mielony kardamon

mieloną paprykę

pokruszone płatki czerwonej papryki

mieszanki przyprawowe

Całe lub niezmielone przyprawy mają najdłuższy okres przydatności do spożycia, ponieważ mniejsza ich powierzchnia jest wystawiona na działanie powietrza, światła i wilgoci. Dzięki temu zachowują dłużej swoje związki smakowe niż ich odpowiedniki w postaci zmielonej. Przy prawidłowym przechowywaniu całe przyprawy mogą przetrwać do 4 lat. Przykłady obejmują:

całe ziarna pieprzu

kolendra

nasiona gorczycy

nasiona kopru

nasiona kminku

nasiona kminku

cała gałka muszkatołowa

goździki

laski cynamonu

całe suszone papryczki chili

trawa cytrynowa

Sól jest wyjątkiem od reguły, ponieważ można jej używać w nieskończoność, niezależnie od jej wielkości i kształtu, bez zepsucia lub utraty smaku. Jeśli używasz sezonowanej soli, wzbogaconej innymi składnikami, wszelkie dodatkowe przyprawy mogą z czasem stracić swoją moc.

