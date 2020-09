5 zaskakujących zastosowań marynaty. Nigdy jej nie wylewaj!

Pikle to wszechstronna i smaczna przekąska, ale gdy zjesz wszystkie warzywa ze słoika, zwykle zostaje ci sok z marynaty. Większość ludzi po prostu wlewa tę mieszankę do zlewu, ale ma on wiele innych w kuchni i poza nią.

Jednym z najpopularniejszych sposobów wykorzystania soku marynaty są jest marynowanie innych potraw. Możesz ponownie użyć soku z marynat, póki jest klarowny i nie wygląda na mętny. Food In Jars zaleca, aby ponownie użyć płynu tylko do trzech razy – po tym czasie zostanie utracona zbyt duża objętość solanki i zacznie rozwijać się kożuch. Jednak jest kilka innych sposobów na wykorzystanie soku z marynaty. Marynata – jak ją wykorzystać? 1. Napój po treningu Wielu specjalistów medycyny sportowej twierdzi, że sok z marynaty jest skuteczną metodą na powstrzymanie skurczów mięśni i uzupełnienie utraconych elektrolitów po intensywnych treningach. Rzeczywiście, badania potwierdziły, że w wystarczająco dużych ilościach sok z marynaty może być skutecznym sposobem leczenia skurczów mięśni wywołanych treningiem. 2. Substytut octu Jednym z głównych składników soku z marynaty jest ocet, co czyni ją dobrym zamiennikiem octu w wielu przepisach. Niektórzy używają jej nawet do czyszczenia – oczywiście po przefiltrowaniu. Sok z marynaty świetnie nadaje się sosów sałatkowych, a nawet ciasta chlebowego. 3. Leczenie kaca Alkohol ma działanie moczopędne. Picie jej dużej ilości zasadniczo powoduje odwodnienie i kaca. Na szczęście sok z marynaty może pomóc w przywróceniu odpowiedniego poziomu sodu. Po prostu wypij sok z marynaty, zanim pójdziesz spać. 4. Łagodzenie PMS Sok z marynaty działa tak samo, jak w przypadku kuracji potreningowej, ponieważ pomaga nawodnić organizm i złagodzić skurcze. Wystarczy wypić 1/4 szklanki soku z marynaty, po tym jak odczujemy pierwsze bóle miesiączkowe. 5. Ulga w zgadze Ocet zawarty w soku z marynaty może pomóc przy zgadze. Wypij łyk przed każdym posiłkiem i zobacz, czy zauważysz różnicę. Prawdopodobnie zgaga będzie wtedy mniej odczuwalna. Czytaj także:

