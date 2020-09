Kawa powoduje stan zapalny? A może go leczy?

Zwykła kawa zawiera złożoną mieszankę związków aktywnych, w tym kofeinę, kwas chlorogenowy (CGA), kafestol, trygonelinę i kafeol. Kawa bezkofeinowa zawiera te same związki, chociaż zawiera niewiele lub nie zawiera kofeiny. Badania sugerują, że związki zawarte w kawie mają silne właściwości przeciwutleniające i przeciwzapalne, które mogą korzystnie wpływać na twoje zdrowie. Eksperci uważają, że ich obecność może wyjaśniać, dlaczego picie kawy – czy to zwykłej, czy bezkofeinowej – często wiąże się z niższym ryzykiem chorób, takich jak cukrzyca typu 2, choroby serca, a nawet niektóre rodzaje raka.

Kawa – wpływ na stan zapalny

Aktualne badania sugerują, że kawa może pomóc zmniejszyć stan zapalny, przynajmniej u niektórych osób. W pewnym badaniu osoby regularnie pijące kawę doświadczyły 6% wzrostu poziomu markerów stanu zapalnego, gdy poproszono ich o powstrzymanie się od picia kawy przez 1 miesiąc.

Dla porównania, gdy poproszono ich o wypicie 32 lub 64 uncji (0,9 lub 1,9 litra) kawy dziennie przez ten sam okres, doświadczyli 8-16% redukcji markerów stanu zapalnego. Co więcej, przegląd 15 badań nad wpływem kawy, kofeiny i innych składników związanych z kawą na markery stanu zapalnego wykazał, że małe, średnie i duże spożycie kawy ma głównie działanie przeciwzapalne.

Niemniej jednak niektóre dowody sugerują, że kawa może nasilać stan zapalny u niektórych osób. Dlatego indywidualne różnice genetyczne lub inne czynniki prawdopodobnie determinują wpływ kawy na stan zapalny.

Czy zawsze pomaga? A co z kawą bezkofeinową?

Zapalenie może prowadzić do różnych skutków, w tym częstych infekcji, zmęczenia, bólu i problemów trawiennych. Jeśli wystąpi którykolwiek z tych objawów podczas picia kawy, rozważ zmniejszenie spożycia, aby sprawdzić, czy to pomaga.

Kawa bezkofeinowa ma prawdopodobnie takie same działanie przeciwzapalne, co zwykła kawa. Jednak potrzeba więcej badań, aby to potwierdzić, zanim będzie można wyciągnąć mocne wnioski.

