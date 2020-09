Ośle mleko i jego zalety zdrowotne. Nadaje się nie tylko do picia

Pod względem odżywczym mleko osła jest bardzo podobne do mleka ludzkiego i krowiego. Dostarcza witamin, minerałów i białka. Ma mniej tłuszczu, a tym samym kalorii, i ma więcej witaminy D niż inne rodzaje mleka. Większość kalorii w mleku osła pochodzi z węglowodanów w postaci laktozy. Większość białka w mleku mlecznym pochodzi z kazeiny i serwatki. Kazeina to białko, na które reaguje większość osób z alergią na mleko krowie. Mleko ośle jest podobne do mleka kobiecego, ponieważ zawiera mało kazeiny, a więcej serwatki.

Mleko ośle – korzyści zdrowotne

Wielbiciele mleka oślego często piją je ze względu na korzyści zdrowotne, które wykraczają poza jego wartość odżywczą. W szczególności zyskało wiele uwagi jako pokarm przyjazny dla alergenów i wzmacniający odporność. W porównaniu z białkiem mleka krowiego, które ma około pięć razy więcej kazeiny niż serwatka, białko w mleku osła zawiera mniej więcej równą część kazeiny i serwatki.

Biorąc pod uwagę znacznie niższą zawartość kazeiny, wiele osób z alergią na białko mleka krowiego może tolerować mleko osła, ponieważ mleko osła nie wywołuje reakcji alergicznej. To może być plus dla każdego, kto jest uczulony na mleko krowie, ale chce skorzystać z białka i innych składników odżywczych, które dostarcza mleko mleczne. Inne związki zawarte w mleku mogą wspierać zdrowszy układ odpornościowy. Badanie laboratoryjne wykazało, że mleko osła ma zdolność uwalniania cytokin, które są białkami stymulującymi układ odpornościowy.

Inne zastosowania mleka osła

Mleko ośle to coś więcej niż pożywienie. Jest równie dobrze znane ze swojego użycia jako składnik kosmetyków. Prawdopodobnie będziesz miał dużo więcej szczęścia w znalezieniu środków nawilżających i mydeł z mleka osła niż napoju z mleka osła. Białka w mleku osła mają zdolność przyciągania i zatrzymywania wody, co czyni go doskonałym środkiem nawilżającym.

Niektóre białka zawarte w mleku osła działają również jako przeciwutleniacze. Pomagają chronić komórki przed uszkodzeniami oksydacyjnymi, w tym spowodowanymi ekspozycją na słońce, zapewniając w ten sposób korzyści przeciwstarzeniowe. Produkty kosmetyczne, których głównym składnikiem może być mleko osła, obejmują kremy do skóry, maski na twarz, mydła i szampony.