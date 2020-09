Czy kawa powoduje przebarwienia na zębach? Odpowiedzialny jest za to jeden składnik

Jeśli coś może poplamić ubrania, może poplamić również zęby. Ta zasada odnosi się również do kawy. Kawa zawiera składniki zwane taninami, które są rodzajem polifenoli, które rozkładają się w wodzie. Znajdują się również w napojach, takich jak wino czy herbata.

Taniny powodują, że związki barwiące przyklejają się do zębów. Kiedy te związki sklejają się, mogą pozostawić niepożądany żółty odcień. Wystarczy jedna filiżanka kawy dziennie, aby spowodować przebarwienie zębów. Jak uniknąć przebarwień zębów bez rezygnowania z ulubionego porannego napoju?

Pozbycie się plam po kawie

Nie panikuj, jeśli jesteś miłośnikiem kawy. Dentysta może pomóc ci pozbyć się plam po kawie czyszcząc profesjonalnie twoje zęby w gabinecie dwa razy w roku. Dlatego pamiętaj o regularnych wizytach.

Możesz także uzupełnić profesjonalne czyszczenie sposobami domowymi. Na przykład mycie zębów sodą oczyszczoną dwa razy w miesiącu może dodatkowo wybielić zęby. Plamy z kawy można również zredukować, regularnie stosując wybielające pasty do zębów i paski wybielające.

Oprócz stosowania wybielającej pasty do zębów porozmawiaj ze swoim dentystą o zakupie domowej nakładki wybielającej. Dodatkowo rozważ przejście z ręcznej szczoteczki do zębów na elektryczną, która zapewnia większą moc czyszczenia.

Pamiętaj, by szczotkować zęby co najmniej dwa razy dziennie przez dwie minuty.

Inne zagrożenia płynące z kawy

Jak każdy napój inny niż woda, kawa może powodować rozwój bakterii w jamie ustnej, co może prowadzić do erozji zębów i szkliwa. Może to spowodować, że zęby staną się osłabione i podatne na uszkodzenia.

Kawa może również powodować nieświeży oddech, ponieważ przykleja się do języka. Aby uniknąć tych problemów, spożyj coś przed wypiciem kawy, a po zakończeniu picia używaj skrobaczki do języka i szczoteczki do zębów.

Zapobieganie plamom z kawy

Jeśli nie możesz zrezygnować z ulubionego porannego napoju, zapobiegaj plamom, ograniczając jej spożycie i pijąc mniej. Może zdecyduj się na jedną filiżankę kawy rano i zieloną herbatę później w ciągu dnia.

Unikaj śmietanki i cukru, ponieważ tylko przyspieszają one rozwój bakterii powodujących przebarwienia. Pij kawę za jednym razem zamiast małymi łykami przez cały dzień, aby zapobiec gromadzeniu się bakterii. Dodatkowo wypij szklankę wody po wypiciu kawy, aby wypłukać usta i zęby.

Jeśli wolisz kawę mrożoną, pij ją przez słomkę, aby zmniejszyć ryzyko powstania plam. Na koniec myj zęby po około 30 minutach od wypicia kawy i dopiero po wypłukaniu ust wodą.

Pamiętaj, że kawa ma odczyn kwaśny. Mycie zębów bezpośrednio po jedzeniu lub wypiciu czegoś kwaśnego osłabia szkliwo zębów i powoduje przebarwienia.

Spożywanie pewnych pokarmów może również pomóc w usuwaniu plam. Surowe owoce i warzywa, takie jak truskawki i cytryny. zawierają naturalny błonnik, który oczyszcza zęby, rozkładając bakterie.

Inne potrawy i napoje, które plamią zęby

Oczywiście kawa nie jest jedynym winowajcą przebarwień zębów. Aby zachować biały uśmiech, uważaj na inne potrawy i napoje, które mogą spowodować żółtawy odcień. Obejmują one:

czerwone wino



jagody (borówki, jeżyny, wiśnie)

sosy pomidorowe

czarna herbata

cukierki

napoje sportowe.

Dobra wiadomość dla miłośników kawy

Nadal możesz pić kawę i zachować biały, zdrowy uśmiech.

Jak pić kawę i unikać plam? Mówiąc najprościej, pij z umiarem. Dentyści sugerują nie więcej niż dwie filiżanki dziennie. Ponadto nie zaniedbuj regularnego szczotkowania zębów i wizyt w gabinecie dentystycznym na przeglądach i oczyszczaniu dwa razy w roku.

