Co potrafi czosnek niedźwiedzi? O tym mogłeś nie wiedzieć

Delikatny w smaku czosnek niedźwiedzi może być dodawany do różnych potraw. Idealnie pasuje do dań mięsnych, rybnych oraz dań warzywnych, jednak jadalną częścią rośliny są tylko liście. Suszony czosnek niedźwiedzi traci na wartościach odżywczych, dlatego warto zdecydować się na jego uprawę w doniczkach, aby mieć zawsze dostęp do świeżej przyprawy.