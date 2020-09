Grzyby na diecie. Jak przygotować, żeby nie przytyć

Dary lasu w postaci grzybów nie są docenianym składnikiem diety. Choć są dość ciężkostrawne, to po odpowiednim przyrządzeniu nie tylko wyśmienicie smakują, ale także są bardzo zdrowe. Odchudzanie wymaga rezygnacji ze spożywania wielu pokarmów, dlatego grzyby są dobrym sposobem na dostarczenie od organizmu m.in. witamin z grupy B oraz żelaza.

Dlaczego warto jeść grzyby?

Grzyby jadalne są cennym urozmaiceniem diety. Warto je jeść z kilku powodów. Grzyby są bogatym źródłem witamin i minerałów, choć z pozoru wydaje się, że są bezwartościowe pod względem odżywczym. Prawda jest całkiem inna, dlatego m.in. osoby rezygnujące ze spożycia mięsa często sięgają po grzyby leśne oraz grzyby hodowlane. Co więcej, grzyby pozwalają zmienić smak wielu potraw, więc pomagają urozmaicić naszą dietę i chronią przed kulinarną nudą. Sprawdzą się jako dodatek do zup, dań jednogarnkowych, mięs oraz kasz.

Wartości odżywcze grzybów

Grzyby dostarczają do naszego organizmu ważne dla zdrowia układu nerwowego witaminy z grupy B, witaminy rozpuszczalne w tłuszczach, czyli witaminę A, D i E oraz niewielkie ilości witaminy C. Są też cennym źródłem minerałów m.in. żelaza, wapnia, magnezu, fosforu i potasu. Kaloryczność surowych grzybów nie przekracza 22 kcal/100 g. Niestety, grzyby mogą nam szkodzić i zagrozić zdrowiu oraz życiu. Grzyby jadalne i grzyby trujące często są do siebie łudząco podobne, dlatego warto odpowiednio przygotować się do grzybobrania. Atlas grzybów to obowiązkowe wyposażenie każdego grzybiarza. W celu uniknięcia błędu najlepiej zbierać jedynie grzyby, które znamy, bo wówczas posiłek wyjdzie nam na zdrowie.

Jak przygotować grzyby, żeby nie były tuczące?

Przepisów na dania z grzybami nie brakuje, jednak nie wszystkie nadają się dla osób na diecie. Grzyby same w sobie nie są tuczące, jednak bardzo łatwo możemy zwiększyć ich kaloryczność oraz spowodować, że staną się przyczyną bólu brzucha i niestrawności. Nie powinniśmy ich smażyć, zwłaszcza na zbyt zimnym tłuszczu. Grzyby podczas smażenia chłoną olej i inny tłuszcz, co wpływa na ich kaloryczność oraz może powodować problemy trawienne. Nieumiejętne smażenie grzybów może zaszkodzić także osobom, które nie są na diecie, więc lepiej z niego zrezygnować. Najmniejszą kaloryczność mają grzyby gotowane np. w warzywnej zupie. Choć w większości przepisów powinniśmy je wcześniej obsmażyć np. z cebulą, to możemy tego uniknąć. Klasyczna i doskonale znana w wielu rejonach Polski zupa grzybowa na wywarze rybnym to tradycyjne, smaczne i zdrowe danie, które przygotujemy z suszonych borowików, podgrzybków lub koźlarzy, unikając smażenia grzybów.

Na diecie musimy też zrezygnować z potrawek, które przygotowuje się ze smażonych grzybów oraz tłustej śmietany. Takie danie jest bardzo kaloryczne i ciężkostrawne, choć od wielkiego święta nie powinno nikomu zaszkodzić. Coraz częściej możemy znaleźć różne przepisy na dietetyczne potrawy z grzybów. Nie wymagają one wielkich umiejętności oraz dużych wydatków. Warto skorzystać i wypróbować np. przepisy na kaszotto z duszonymi borowikami lub warzywną potrawkę z dodatkiem suszonych podgrzybków. Z grzybów możemy też przygotować dietetyczny sos – wystarczy udusić je z dodatkiem świeżej cebulki i ziół, zredukować nadmiar wody oraz dodać odrobinę jogurtu naturalnego do smaku.

Grzyby idealnie komponują się z ziołami. Rozmaryn, tymianek, cząber, majeranek to obowiązkowe dodatki do dań z grzybów, które poprawiają smak i pomagają uniknąć problemów trawiennych. Do grzybów doskonale pasuje też czosnek niedźwiedzi.

Podsumowując, grzyby nie tuczą, jednak ich kaloryczność wzrasta, gdy przygotowujemy je w nieodpowiedni sposób. Będąc na diecie, nie powinniśmy jeść grzybów smażonych oraz dań z grzybami, które zabielane są tłustą śmietaną. Lepiej zdecydować się na lekką zupę na warzywnym bulionie z dodatkiem aromatycznych grzybów, dietetyczny sos bez dodatku mąki lub aromatyczne kaszotto z grzybami i warzywami korzeniowymi.

