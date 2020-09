Co potrafią antyoksydanty? O tym trzeba wiedzieć

Wolne rodniki nie tylko szkodzą naszej skórze, lecz także zwiększają ryzyko groźnych chorób. Bronią w walce z wolnymi rodnikami są antyoksydanty. Substancje te odpowiadają za hamowanie reakcji utleniania. W związku z tym pomagają zapobiegać chorobom i opóźniają proces starzenia się. Antyoksydanty można obecnie znaleźć w wielu kosmetykach. Jednak najlepiej dostarczać je wraz z pożywieniem. Naukowcy opracowali skalę ORAC, która mierzy ich poziom w danych produktach. Gdzie jest ich szczególnie dużo?

Antyoksydanty w jeżynach

Wiele przeciwutleniaczy to związki roślinne zwane polifenolami. Znajdują się głównie w ciemnych owocach i warzywach, mających purpurowy odcień. Jeżyny czerpią również moc antyoksydacyjną z witaminy C, nie mówiąc już o tym, że jedna filiżanka zawiera 7 gramów błonnika, co oznacza, że jest owocem wyjątkowo zdrowym.

Antyoksydanty w żurawinie

Żurawina znana jest przede wszystkim ze swoich właściwości w kwestii profilaktyki zdrowia układu moczowego. Zawiera bowiem unikalną formę przeciwutleniacza, zwanego proantocyjanidyną, który zapobiega przyleganiu bakterii E. coli i innych bakterii do ścianek pęcherza moczowego.

Antyoksydanty w truskawkach

Truskawki są pełne witaminy C i innych przyjaznych dla skóry przeciwutleniaczy, które pomagają cerze odzyskać zdrowie po uszkodzeniach spowodowanych promieniami UV i zanieczyszczeniami. Zawierają również kwas foliowy, witaminę B, która pomaga chronić serce.

Antyoksydanty w ciemnej czekoladzie

Ciemna czekolada jest pełna przeciwutleniaczy, zwanych flawonolami, które mogą pomóc obniżyć ciśnienie krwi i zmniejszyć ryzyko cukrzycy.

Antyoksydanty w wiśniach

Przeciwutleniacze, znajdujące się w wiśniach, nazywają się antocyjany. Występują także w jagodach i zmniejszają stan zapalny, pomagają obniżyć poziom cholesterolu. Wiśnie zawierają dodatkowo melatoninę, która może pomóc regulować cykl snu.

Antyoksydanty w szpinaku

Szpinak jest bogaty w witaminy, minerały i przeciwutleniacze i ma wyjątkowo mało kalorii. Jest także doskonałym źródłem luteiny i zeaksantyny, dwóch przeciwutleniaczy, które mogą pomóc chronić oczy przed szkodliwym promieniowaniem UV.

Antyoksydanty znajdują się także w wielu innych, wartościowych warzywach i owocach. Chcąc skutecznie walczyć z wolnymi rodnikami i stresem oksydacyjnym, warto wprowadzić do codziennej diety również orzechy włoskie, fasolę i maliny.

