5 zdrowotnych właściwości olejku cynamonowego

Olejek cynamonowy – co to jest?

Olejek cynamonowy to, jak można zgadnąć, olejek eteryczny z cynamonu. Ale są jego dwie odmiany, na które warto zwrócić uwagę.

– Cynamonowy olejek eteryczny jest destylowany z parą wodną z liścia lub kory cynamonowego krzewu lub drzewa – mówi Amy Galper, certyfikowana aromaterapeutka i pedagog w New York Institute of Aromatic Studies. – Liście są mniej drażniące dla skóry i płuc, podczas gdy olejek z kory może powodować poważne podrażnienia, które wyglądają jak oparzenie.

Czytaj także:

Jak zrobić kawę po turecku? Czy jest zdrowa?

Olejek cynamonowy – jak go używać?

Wiedza o tym, czym jest olejek cynamonowy, jest wartościowa, ale wiedza o tym, jak go najlepiej używać, to zupełnie inna kwestia. W praktyce oznacza to po prostu... szacunek do swojego ciała. – Najlepszym sposobem stosowania olejku cynamonowego jest zachowanie ostrożności. Olejek cynamonowy najlepiej stosować w połączeniu z innymi olejkami eterycznymi, które działają kojąco na skórę, takimi jak olejek ze słodkiej pomarańczy, olejek lawendowy, olejek z drzewa herbacianego, olejek paczuli i olejek geraniowy – mówi Galper. W przeciwnym razie „z całą pewnością podrażni skórę, oczy i płuca, jeśli będzie wdychany lub zastosowany bezpośrednio na skórę.

Dlatego podczas inhalacji najlepszą praktyką jest wykorzystanie olejku cynamonowego jako zaledwie składnika, a nie jedynego zapachu. Mimo że niekoniecznie powinieneś nakładać olejek cynamonowy bezpośrednio na skórę, może to być potężny składnik zastosowany do następnego masażu.

– Cynamon jest również bardzo rozgrzewający i świetny na bóle mięśni, więc kroplę takiego olejku można dodać do olejku do masażu, aby wykonać rozgrzewający i stymulujący masaż – mówi Galper. Podkreśla jednak „kroplę” i dodaje, że olejek cynamonowy może nadmiernie stymulować skórę, jeśli nie będziesz ostrożny. Zaleca jedną kroplę na 30 ml oleju nośnego, aby nie spowodować szkód.

Czytaj także:

Cynamon dobry nie tylko od święta. Działa na zdrowie na co dzień

Olejek cynamonowy – właściwości i działanie

Czytaj także:

Twój układ odpornościowy zacznie pracować na wysokich obrotach dzięki tej nalewce