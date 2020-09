Czas od pierwszego do ostatniego posiłku dziennie ma znaczenie. Ile powinien wynosić?

Jeśli próbujesz schudnąć, to kiedy jesz, może być równie ważne, jak wybrane przez ciebie pokarmy. Tak zwane „jedzenie ograniczone w czasie” zachęca do ograniczania posiłków do określonych okien.