Kasztany jadalne – ile o nich wiesz? Rozwiąż QUIZ i przekonaj się!

Kasztany jadalne – nie tylko na placu Pigalle

Już 50 lat temu twórcy serialu „Stawka większa niż życie” wiedzieli, że „w Paryżu najlepsze kasztany są na placu Pigalle”, a „Zuzanna lubi je tylko jesienią”. I, chociaż jeden z bohaterów twierdził, że to nie kasztany są najlepszą rzeczą, na jaką można wydać pieniądze na słynnym paryskim placu, to właśnie one utkwiły w głowach kinomanów – i nie tylko. Ich popularność wzrosła dosłownie we wszystkich grupach. Ten fakt nie powinien nikogo dziwić.

Wraz z nadejściem jesieni, na najbardziej zatłoczonych miejskich ulicach coraz częściej można napotkać budki, w których sprzedawane są kasztany jadalne. Co to jest? Jak one smakują, czy są dobre? Kupujemy jedną porcję „na spróbowanie”... i przepadamy. Niebanalny smak, oryginalna struktura i zapach jesieni zamknięty w zbrązowiałych łupinkach przywodzą na myśl same przyjemne skojarzenia, rozgrzewają serca i zachęcają do bliższego przyjrzenia się tym wyjątkowym smakołykom. Jak dobrze znasz kasztany? Rozwiąż poniższy quiz i sprawdź swoją wiedzę!

QUIZ:

