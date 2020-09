Dziś Światowy Dzień Jabłka! Dlaczego warto sięgać po te owoce każdego dnia?

Większość z nas lubi jabłka, a znajdą się i tacy, którzy jedzą przynajmniej jedną sztukę dziennie. Nic dziwnego, że jabłka cieszą się tak dużą popularnością – możemy kupić je w każdym sklepie spożywczym, kosztują niewiele, a dodatkowo są łatwe w transporcie do pracy czy szkoły. Nie zgniotą się tak jak banan czy maliny. Jabłka możemy kupić przez cały rok, a ich odmian jest tak wiele, że każdy z pewnością znajdzie coś dla siebie.

Oto przepis na ekspresowy, jesienny deser:

Ile kalorii ma jabłko?

W 100g surowego jabłka bez gniazda nasiennego znajduje się 47 kalorii. A więc małe jabłko (około 75g z gniazdem nasiennym) będzie miało około 35 kalorii. Średnie (około 112g) 47 kalorii, a duże (około 170g) 71 kalorii. Czy to dużo? Oczywiście, że nie. Tym bardziej że po zjedzeniu dużego jabłka długo będziemy czuć się senni. Nie oznacza to jednak, że jabłka można jeść bez ograniczeń – pamiętajmy, że zawierają cukry. Dobrze, by oprócz jabłek w naszej diecie znalazło się miejsce także na inne owoce, a przede wszystkim na warzywa.

Dlaczego warto jeść jabłka?