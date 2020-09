Dania z gruszką w roli głównej, czyli jesień na talerzu

W kuchni „Dzień Dobry TVN” Magdalena Waś, finalistka 8. edycji „MasterChefa”, przygotowywała dania (nie tylko słodkie) z gruszkami w roli głównej. Jak zrobić sałatkę z kozim serem i gruszką, makaron z gorgonzolą i gruszkami, „pijane” gruszki z czekoladą, gruszki duszone w białym winie z kardamonem, kotleciki z gruszkami oraz chutney gruszkowy? Obejrzyj materiał wideo:

Gruszki – składniki odżywcze

Gruszki są doskonałym elementem zdrowej i zbilansowanej diety ze względu na swój bogaty skład. Niektóre z tych aktywnych i skutecznych składników to potas, witamina C, witamina K, związki fenolowe, kwas foliowy, błonnik pokarmowy, miedź, mangan, magnez, a także witaminy z grupy B.

Gruszki, szczególnie te z czerwoną skórką, zawierają także karotenoidy, flawonole i antocyjany.

Gruszki – właściwości prozdrowotne

Gruszki są bogate w ważne antyoksydanty, flawonoidy i błonnik pokarmowy. The Food and Nutrition Board of the National Institute of Medicine zaleca, aby mężczyźni w wieku poniżej 50 lat spożywali 38 gramów dziennie, a kobiety w wieku poniżej 50 lat spożywały 25 gramów dziennie. Dla dorosłych w wieku powyżej 50 lat zalecenie dla mężczyzn wynosi 30 gramów dziennie i 21 gramów dziennie dla kobiet.

Powszechnie wiadomo, że błonnik pokarmowy korzystnie wpływa na trawienie i może przyspieszać metabolizm. Dieta wysokobłonnikowa wiąże się z mniejszym ryzykiem rozwoju cukrzycy i stabilniejszym poziomem cukru we krwi u diabetyków. Sprzyja też utracie wagi i zachowaniu prawidłowej masy ciała. Ponadto zawartość błonnika w gruszkach zapobiega zaparciom i pomaga usunąć zbędne składniki przemiany materii z organizmu.

Gruszki zawierają wysokie poziomy przeciwutleniaczy, w tym witaminę C i K oraz miedź. Związki te usuwają wolne rodniki, chroniąc nasze komórki przed szkodami, które mogą powodować. Mowa m.in. o szybszym starzeniu się organizmu, stanach zapalnych i komórkach nowotworowych.