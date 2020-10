Na co pomoże nektar z kiwi? O tym nie miałeś pojęcia

Nektar z kiwi to jeden ze sposobów walki z przeziębieniem i towarzyszącymi mu objawami np. chrypką, drapaniem w gardle i bólem gardła. Jest on prawdziwą skarbnicą witamin i minerałów, które wspomagają funkcjonowanie układu immunologicznego. Bardzo przyjemny smak, choć użyte do jego przygotowanie produkty na to nie wskazują, powoduje, że ten specyfik chętnie przyjmują nawet szczególnie wybredne dzieci.

Co to jest nektar z kiwi?

Nektar z kiwi nie jest typowym napojem, ale raczej syropem, który każdy z nas może przygotować w celu złagodzenia dolegliwości towarzyszących przeziębieniu. Domowe syropy wyróżniają się skutecznością, jednak nie zawsze ich smak zachęca do naturalnych kuracji. W przypadku nektaru z kiwi jest nieco inaczej, co ma związek, z tym że oprócz dość wyrazistych w smaku składników dodajemy do niego także słodkie i maskujące np. cebulowy aromat kiwi. Owoc ten jest nie tylko smaczny, ale także bardzo zdrowy. Prozdrowotne właściwości kiwi znane są od bardzo dawna, a osoby regularnie spożywające ten owoc, cieszą się nie tylko lepszą odpornością organizmu, ale także dobrym samopoczuciem.

Kiwi – właściwości zdrowotne

Owoc kiwi jest nie tylko bogaty w witaminę C, ale także błonnik pokarmowy. Dzięki temu pomaga redukować zaparcia, oczyszcza jelita i przyśpiesza metabolizm. Te właściwości kiwi są często wykorzystywane przez osoby odchudzające się i mające problemy z wolną przemianą materii. Owoc ten wspiera także funkcjonowanie układu oddechowego (jest zalecany dla chorych na astmę), pomaga obniżyć poziom złego cholesterolu i ma dobroczynny wpływ na układ nerwowy.

Kiwi zaliczane jest do grupy superfoods ze względu na udowodniony, pozytywny wpływ na zdrowie. Oprócz witaminy C dostarcza do naszego organizmu m.in. witaminę E, witaminę K, witaminę A, witaminy z grupy B, obniżający ciśnienie krwi i wspierający pracę serca potas oraz kwas foliowy, magnez i karotenoidy. W pestkach kiwi znajdują się kwasy Omega-3. Co więcej, kiwi nie jest owocem o dużej kaloryczności – jedno kiwi waży mniej niż 100 g i dostarcza do naszego organizmu jedynie 40-50 kcal. Owoce kiwi w niewielkich ilościach (do 200 g na dobę) mogą być spożywane przez osoby chore na cukrzycę.

Kiwi jest nie tylko cennym składnikiem diety, ale także pomaga radzić sobie m.in. z problemami z cerą, dlatego znajduje zastosowanie w przemyśle kosmetycznym.

Nektar z kiwi na przeziębienie

Przeziębienie może uprzykrzyć życie, powodując, że trudno jest nam funkcjonować w normalny sposób. Choć infekcja wirusowa wymaga wsparcia organizmu w walce z drobnoustrojami i odpoczynku, to często o tym zapominamy. Przeziębienie trzeba wyleczyć, bo tylko wówczas możemy uniknąć poważnych powikłań np. zapalenia oskrzeli i zapalenia zatok!

Jednym z naturalnych sposobów na przeziębienie, oprócz pozostania w domu i przyjmowania tradycyjnych leków np. wykrztuśnych, jest przygotowanie nektaru z kiwi. Robi się go w podobny sposób jak inne domowe mikstury na przeziębienie. Składniki, których potrzebujemy to:

cebula (4-5 sztuk)

dojrzałe owoce kiwi (4-5 sztuk),

średniej wielkości por (jedynie biała część),

naturalny miód (najlepiej lipowy),

cukier lub inna naturalna substancja słodząca np. ksylitol.

W celu przygotowania syropu potrzebny jest nam też większy słoik (trzeba go wyparzyć i osuszyć). Kiwi musimy posiekać, a warzywa zetrzeć na tarce. W słoiku układamy składniki warstwami i każdą z nich posypujemy cukrem oraz polewamy łyżką miodu. Słoik zakrywamy gazą i odkładamy w ciepłe miejsce, żeby składniki puściły sok. Możemy co jakiś czas delikatnie nim potrząsnąć. Po kilku godzinach, gdy w słoiku zbierze się sporo soku, przecedzamy go przez gęste sito, a pozostałe na nim resztki owoców i warzyw odciskamy przez gazę. Sok możemy wlać do szklanej butelki i przechowywać kilka dni w lodówce.

Aby złagodzić ból gardła, chrypkę i pozbyć się uciążliwego uczucia drapania w gardle oraz pobudzić układ immunologiczny do pracy, pijemy nektar z kiwi kilka razy dziennie po 1 łyżce (osoby dorosłe) lub 1 łyżeczce (dzieci, które ukończyły 6. rok życia). Nie poleca się stosowania nektaru z kiwi u niemowląt i małych dzieci, a także diabetyków.