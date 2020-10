Sezon na orzechy włoskie w pełni. Dlaczego warto je jeść?

Właśnie rozpoczyna się sezon na orzechy włoskie. Tradycyjnie wykorzystujemy je do przygotowywania domowych wypieków i nalewek, jednak warto wyrobić w sobie nawyk codziennego spożywania kilku orzechów, bo zyska na tym nasze zdrowie. Dzięki orzechom odżywimy mózg, dostarczymy do organizmu silne, naturalne antyoksydanty oraz zadbamy o zdrowie serca.

Orzechy włoskie – co warto o nich wiedzieć?

Choć często „przegrywają” pod względem popularności z innymi rodzajami orzechów, to tak naprawdę są jednym z najlepszych źródeł naturalnych antyoksydantów. W orzechach włoskich znajduje się ponad 2 razy więcej antyoksydantów niż w innych rodzajach orzechów. Biją więc na głowę konkurencję i to nie tylko pod względem potencjału antyoksydacyjnego. Oprócz pogromców wolnych rodników tlenowych w orzechach znajdziemy też sporo wartościowego białka, witaminę E, która nazywana jest witaminą młodości, L-argininę, polifenole i błonnik pokarmowy. Fakt – orzechy są tuczące, ale spożywane z umiarem, pozytywnie wpływają także na organizm osób, które borykają się z nadwagą. Dzięki białku i błonnikowi kilka orzechów zapewnia długie uczucie sytości, co zapobiega sięganiu po zbędne, słodkie przekąski.

Orzech włoski to jedno z drzew, które warto posadzić w ogrodzie, bo dostępne w sklepach orzechy np. łuskane nie należą do najtańszych przysmaków. Po kilku latach od posadzenia sadzonki, którą możemy wyhodować samodzielnie, będziemy mogli cieszyć się dostępem do pysznych i bardzo zdrowych orzechów, kiedy tylko będziemy mieli na to ochotę.

Co na temat właściwości orzechów mówią lekarze i dietetycy?

Mitem jest to, że orzechy są zakazanym przysmakiem dla osób, które chcą utrzymać idealną linię. Choć są dość tuczące – 100 g orzechów to ponad 600 kcal, to są to zdrowe, wartościowe i korzystnie wpływające na zdrowie kalorie. Jedząc orzechy, możemy kompleksowo zadbać o zdrowie i zredukować ryzyko związane z przedwczesnym zgonem z powodu schorzeń serca i układu krążenia. Liczne badania dowiodły, że orzechy włoskie:

usprawniają pracę mózgu,

wspomagają funkcje poznawcze i wpływają na poprawę koncentracji,

chronią przed przedwczesną demencją starczą,

redukują poziom złego cholesterolu,

opóźniają procesy starzenia się organizmu,

poprawiają funkcjonowanie układu krążenia,

mogą przeciwdziałać rozwojowi cukrzycy typu 2,

wpływają na męską płodność i zapobiegają problemom z erekcją,

redukują ryzyko zachorowania na niektóre nowotwory,

dbają o zdrowie skóry i pomagają na długo zachować młody wygląd.

Jak widać, powodów, które sprawiają, że warto sięgać po orzechy włoskie, jest całkiem sporo. Jeżeli dodamy do tego jeszcze wyjątkowy smak, to połączymy przyjemne z pożytecznym.

Czy zdejmować skórkę z orzechów włoskich?

Orzech po wyjęciu go z łupiny jest pokryty żółtą skórką, która po jego ususzeniu, zmienia kolor na brązowy. Sięgając po świeże orzechy włoskie, najczęściej pozbywamy się gorzkiej skórki i jemy jedynie delikatne i wyjątkowo smaczne wnętrze orzecha. To spory błąd, bo w żółtej skórce znajduje się najwięcej antyoksydantów. Powinniśmy jeść orzechy wraz ze skórką, której gorzki smak zmienia się pod wpływem suszenia. Ważne: kupując orzechy łuskane, musimy zwrócić uwagę, czy nie ma na nich pleśni, która często pojawia się na niewłaściwie przechowywanych produktach. Susząc orzechy w domu, najlepiej umieścić je w materiałowym worku lub przewiewnym koszyku i przechowywać np. w suchej piwnicy.

Podsumowując, orzechy włoskie są zdrowym i odżywczym składnikiem naszej diety. Nie powinniśmy rezygnować z ich spożycia w obawie o wzrost masy ciała. Spożywane z umiarem, są polecane nawet dla osób z nadwagą i zespołem metabolicznym. Orzechy włoskie to doskonała przekąska oraz dodatek np. do jogurtu lub domowego musli i granoli. Warto po nie sięgać (w niewielkiej ilości) każdego dnia, aby usprawnić funkcjonowanie mózgu, serca i układu krążenia oraz wesprzeć organizm w walce z wolnymi rodnikami tlenowymi.