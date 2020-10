Co daje (lub powinno) picie nalewki bursztynowej?

Bursztynówka, bo w ten sposób również nazywa się tradycyjną nalewkę z bursztynu, ma prozdrowotne działanie. Nie jest ona wprawdzie lekiem, który stosuje się powszechnie, jednak warto bliżej poznać korzyści wiążące się z jej piciem. Nalewkę bursztynową należy stosować w bardzo małych ilościach, bo nie jest to „napój”, który możemy traktować jak zwykły trunek.

Właściwości bursztynu

Bursztyn jest żywicą kopalną, której od wielu wieków przypisuje się nie tylko lecznicze, ale także „magiczne” właściwości. Część z nich zostało potwierdzonych badaniami naukowymi, dlatego coraz więcej osób decyduje się na stosowanie naturalnych leków z dodatkiem bursztynu. Jednym z nich jest nalewka bursztynowa.

Bursztyn wykazuje działanie antybakteryjne, jednak w przeciwieństwie do farmaceutyków, nie niszczy pożytecznych bakterii, które obecne są na skórze oraz bytują w układzie pokarmowym. Ciekawostką jest to, że w czasach epidemii dżumy osoby pracujące przy obróbce bursztynu nie chorowały na tę straszną chorobę. Powodem był stały kontakt z kwasem bursztynowym, który zwalcza niektóre drobnoustroje m.in. obecnie lekooporne szczepy gronkowca złocistego.

Bursztyn dostarcza do organizmu wiele prozdrowotnie działających substancji. Znajdziemy w nim m.in. kwas bursztynowy, organiczne związki żywiczne, terpeny, kwasy karboksylowe, fenole oraz ważne dla zdrowia minerały. Związki te pod wpływem działania alkoholu ulegają uwolnieniu, więc możemy je dostarczyć do organizmu wraz z nalewką bursztynową.

Co daje picie nalewki bursztynowej?

Picie nalewki bursztynowej jest polecane ze względu na związki, jakie się w niej znajdują. Wpływają one dobroczynnie na pracę układu oddechowego, układu trawiennego, układu krążenia oraz układu nerwowego. Nalewka bursztynowa wspomaga regenerację organizmu, wpływa na usprawnienie naturalnych procesów detoksykacyjnych, a także łagodzi napięcie nerwowe. Stosowana zewnętrznie łagodzi ból, który pojawia się w wyniku urazów mięśni oraz zwyrodnienia stawów. Z tego względu nacieranie nalewką bursztynową jest polecane dla seniorów – jej skuteczność pozwala m.in. ograniczyć ilość przyjmowanych w celu zmniejszenia bólu środków przeciwbólowych.

Tradycyjnie picie nalewki bursztynowej poleca się przy:

astmie,

gorączce,

nadciśnieniu tętniczym,

schorzeniach serca i układu krążenia,

schorzeniach tarczycy,

reumatyzmie,

zwyrodnieniu stawów,

nadpobudliwości nerwowej,

wirusowych i bakteryjnych schorzeniach dróg oddechowych (ze względu na zawartość alkoholu nalewki bursztynowej nie należy stosować u niemowląt i małych dzieci),

osłabieniu spowodowanym chorobą,

gorszym samopoczuciu psychicznym,

chorobach neurologicznych,

chorobach autoimmunologicznych.

Rozcieńczona wodą nalewka bursztynowa stosowana jest także do płukania jamy ustnej przy schorzeniach błony śluzowej. Pomaga na afty, nadżerki, ból gardła spowodowany infekcją, ropne zapalenie migdałków, paradontozę oraz ropne zapalenie dziąseł, które występuje w przypadku nieleczenia próchnicy zębów. Nacieranie pleców i klatki piersiowej nalewką bursztynową przyśpiesza leczenie grypy i przeziębienia; można ją także stosować do inhalacji przy nieżycie nosa i zapaleniu zatok. Rozcieńczona nalewka bursztynowa może być także stosowana w celu jonizacji powietrza.

Ze względu na antybakteryjne właściwości produkty z bursztynem np. maści znajdują zastosowanie w leczeniu schorzeń skóry, przyśpieszając gojenie się ran i owrzodzeń.

Nalewka bursztynowa – przepis

Bursztyn na nalewkę kupimy w wielu sklepach zielarskich. W miejscowościach nadmorskich jest on dostępny niemal na każdy straganie z pamiątkami, jednak nie zawsze musi mieć wysoką jakość. Lepiej zrezygnować z zakupu gotowej nalewki i przygotować ją samodzielnie. Do tego celu możemy użyć także rozdrobniony bursztyn, które znajdziemy na plaży lub mamy w domu w postaci niegdyś bardzo popularnych korali (bursztyn powinien być nieszlifowany). Proporcje na nalewkę bursztynową to: 25 g rozdrobnionego bursztynu na 250 ml czystego spirytusu. Bursztyn przed zalaniem spirytusem opłukujemy letnią wodą i odsączamy na sicie. Nalewkę przygotowujemy w szklanym lub kryształowym naczyniu np. w szczelnej karafce. Zalany spirytusem bursztyn ustawiamy w ciemnym miejscu i co kilka dni wstrząsamy naczyniem, aby wymieszać jego zawartość. Po 2-3 tygodniach (w zależności od wielkości kawałków bursztynu) nalewka jest gotowa. Zalany spirytusem bursztyn nadaje się do ponownego wykorzystania jeszcze jeden raz.