Kochasz makarony? Te przepisy powinny ci się spodobać

W kuchni „Dzień Dobry TVN” Andrzej Polan zdradził kilka przepisów na makaronowe dania. Jak przygotować wersję na słodko, z gruszkami i miodem albo z pikantną kiełbasą? Obejrzyj materiał wideo z prostymi przepisami:

Nowe badanie opublikowane w Frontiers in Nutrition, analizujące diety dorosłych i dzieci jedzących makaron, ujawniło ciekawe informacje. Badania wykazały, że spożycie makaronu zarówno przez dzieci, jak i dorosłych wiąże się z lepszą jakością diety i lepszym spożyciem składników odżywczych niż w przypadku osób dorosłych i dzieci, które nie jedzą makaronu.

Ponadto podczas oceny parametrów masy ciała nie zaobserwowano żadnych powiązań u dorosłych mężczyzn i dzieci. Jednak u dorosłych kobiet osoby jedzące makaron wykazywały korzystny wynik zależny od wagi. Spożycie makaronu u dorosłych kobiet wiązało się ze zmniejszeniem obwodu talii, masy ciała i wskaźnika masy ciała (BMI).

Nie bójmy się makaronu

Badanie zostało przeprowadzone przez Nutritional Strategies, Inc. na zlecenie National Pasta Association. W badaniu przeanalizowano związek między spożyciem makaronu, niedoborem składników odżywczych zgodnie z wytycznymi żywieniowymi z 2015 r. a jakością diety w porównaniu do spożycia produktów innych niż makaron w populacji USA (dzieci w wieku 2-18 lat i dorośli > 19 lat). Spożycie makaronu zdefiniowano jako wszystkie suche domowe i importowane odmiany makaronu wyprodukowane wyłącznie z pszenicy i bez jaj. Na podstawie analizy naukowcy zidentyfikowali szereg pozytywnych wzorców, jak lepsza ogólna jakość diety, mniejsze ryzyko wystąpienia niedoborów (dorosłych były to: kwas foliowy, żelazo, magnez i błonnik pokarmowy, u dzieci były to: kwas foliowy, żelazo, magnez, błonnik pokarmowy i witamina E). Nie zaobserwowano różnic w całkowitym dziennym spożyciu kalorii i sodu ani żadnych istotnych związków z masą ciała, obwodem talii i wskaźnikiem masy ciała u dzieci i dorosłych mężczyzn. U dorosłych kobiet (19-50 lat) jedzenie makaronu wiązało się z niższą masą ciała i obwodem talii.

Woda po makaronie czyli „płynne złoto”

Woda po gotowaniu makaronu jest mętna i zabarwiona na biało. Może nam się wydawać, że jest to osad lub po prostu brud, tymczasem jest to po prostu skrobia, która uwolniła się podczas gotowania makaronu. Wylewanie jej do zlewu jest marnotrawstwem, ponieważ możemy ją wykorzystać do emulgacji – to proces mieszania dwóch płynów, które inaczej odpychałyby się nawzajem, w gładką, nierozłączną mieszaninę. Emulgowanie umożliwia zmieszanie dwóch cieczy w jedną mieszaninę. Dzięki temu procesowi możemy połączyć np. wodę z tłuszczem. Normalnie oba te składniki rozwarstwią się w naczyniu.

Skrobia z makaronu jest świetnym emulgatorem, a dodatkowo pozwoli zagęścić sos. Mowa nie tylko o sosie pomidorowym, ale też każdym innym. Nie bez powodu więc niektórzy kucharze nazywają wodę po makaronie „płynnym złotem”.

