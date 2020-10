Lubisz białą herbatę? Oto korzyści, jakich doświadczysz, pijąc ten napój

Biała herbata, podobnie jak zielona, pochodzi z rośliny Camellia Sinesis, ale różni się smakiem i zawartością kofeiny, ponieważ jej delikatne liście zbiera się wcześnie, gdy są jeszcze pąkami. Zasadniczo jest to daleki kuzyn zielonej herbaty.

Biała herbata ma nieco mniej kofeiny niż zielona i czarna. Dostarcza około 30 miligramów w 250 ml napoju. Dla porównania, czarna herbata zawiera 47 miligramów kofeiny na porcję, matcha zawiera od 30 do 70 miligramów, a zielona herbata zawiera od 35 do 45 miligramów). Biała herbata ma również łagodniejszy smak niż większość herbat czarnych lub zielonych ze względu na charakter jego niedojrzałe liście, więc może być bardziej przyjazna dla tych, którzy unikają mocniejszych herbat.

Bała herbata ma kilka zalet, które sprawiają, że jest to doskonała opcja, gdy chcesz wprowadzić do diety zdrowy rytuał. Oto kilka korzyści, o których warto pamiętać.

Czytaj też:

Picie herbaty może obniżyć ciśnienie krwi?

5 korzyści z picia białej herbaty dla zdrowia mózgu, kości i nie tylko

Poprawa funkcji poznawczych

Biała herbata jest bogata w aminokwas l-teaninę (prawie tak samo jak zielona herbata), związek, który kojarzy się ze spokojem i poprawionym skupieniem. W niewielkim badaniu spożycie dwóch gramów białej herbaty poprawiło koncentrację i wyniki uczestników badania podczas egzaminu - ale potrzeba więcej badań, aby potwierdzić te korzyści. Niektóre badania wykazały, że biała herbata ma średnio nieco więcej fitochemicznych katechin niż zielona herbata , mimo że są to przeciwutleniacze, z których dobrze znana jest zielona herbata. Te katechiny, czyli specyficzny rodzaj związków występujących w herbacie o właściwościach przeciwutleniających, łączą się z wieloma korzyściami zdrowotnymi, w tym z potencjałem zwalczania chorób neurodegeneracyjnych.



Zwalczanie stanów zapalnych

Podobnie jak inne herbaty, biała herbata jest bogata w przeciwutleniacze - szczególnie galusan epigallokatechiny (EGCG), który jest ważny w zwalczaniu skutków zapalenia i stresu oksydacyjnego. EGCG to fitochemiczny przeciwutleniacz znany ze swojej roli w metabolizmie i procesach zapalnych, pomagający utrzymać poziom energii i odpowiednie procesy organizmu dla długoterminowego zdrowia. Katechiny zawarte w białej herbacie działają również przeciwzapalnie, co może być pomocne w regeneracji mięśni po ciężkim treningu. Potrzebne są jednak dalsze badania, szczególnie dotyczące katechin w samej białej herbacie, aby dodatkowo potwierdzić tę korzyść. Badania nad innymi produktami zawierającymi te związki są obiecujące.



Korzyści dla zdrowia kości

Biała herbata zawiera również mangan, który pomaga organizmowi uwolnić energię z węglowodanów i białek. Mangan wspiera także zdrowie kości, co jest ważne dla obniżenia ryzyka osteoporozy wraz z wiekiem. Ciesz się białą herbatą z innymi produktami bogatymi w mangan, takimi jak słodkie ziemniaki, fasola lima, małże, tofu i ciecierzyca.



Zmniejszenie ryzyka raka w ramach zdrowego stylu życia

Niektóre rodzaje raka są nieuniknione ze względu na genetykę, wiele pokarmów roślinnych zawiera fitochemiczne przeciwutleniacze, które pomagają chronić komórki przed uszkodzeniami, które w przeciwnym razie mogłyby przekształcić się w raka. Sugeruje się, że przeciwutleniające polifenole z białej herbaty są przeciwrakotwórcze, ale ważne jest, aby pamiętać o ogólnej zdrowej diecie, a także o ćwiczeniach i unikaniu palenia, które są również ważne dla zapobiegania rakowi.



Kontrola poziomu cukru we krwi

Możesz dać szansę białej herbacie, jeśli masz problemy z zarządzaniem poziomem cukru we krwi. Chociaż nie jest to typowe dla białej herbaty, spożywanie herbat z rośliny Camellia Sineses wiąże się z efektami ochronnymi u osób z cukrzycą. Pamiętaj, aby najpierw poprosić lekarza o zgodę, aby upewnić się, że nie koliduje z innym leczeniem cukrzycy, które otrzymujesz.Czytaj też:

Co dobrego może nam dać herbata Pu-erh? Czy pomaga schudnąć?

Jak pić białą herbatę?

Dobra wiadomość jest taka, że nie ma żadnych przeciwwskazań do umiarkowanego picia białej herbaty. Podobnie jak w przypadku każdej herbaty, zaleca się ograniczenie do trzech filiżanek dziennie, aby nie przyjmować nadmiaru jakichkolwiek fitochemikaliów, których wpływ jest nadal badany i nie mają jeszcze statusu składnika odżywczego o znanym górnym poziomie. Ponadto, chociaż biała herbata zawiera mniej kofeiny niż zielona lub czarna, nadal zawiera kofeinę, która w nadmiarze może zwiększać poziom niepokoju, powodować zakłócenia snu.

Pij ją na zimno jako mrożoną herbatę lub na gorąco jako chai latte z mlekiem migdałowym, kokosowym lub owsianym..

Czytaj też:

Herbata z imbirem nie tylko na odporność, ale i odchudzanie