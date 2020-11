Ocet ryżowy – właściwości i zastosowanie

Dania kuchni azjatyckiej cieszą się ogromną popularnością wśród Polaków. Kochamy nie tylko sushi, jednak to właśnie ono rozsławiło ocet ryżowy. Ta wyjątkowa przyprawa ma nie tylko ciekawy smak, ale także korzystny dla zdrowia skład. Jest m.in. źródłem antyoksydantów. Jak stosować ocet ryżowy i na co on pomaga?

Ocet ryżowy – skład

Czym właściwie jest ocet ryżowy? Przyprawa ta powstaje wskutek fermentacji poddawanego wcześniej obróbce cieplnej ryżu. Jest on podgotowywany na parze i następnie mieszany z wodą. W ten sposób powstaje szlachetny ocet ryżowy, jednak na rynku znajdziemy też tańsze produkty, które powstają ze sfermentowanego wina ryżowego. Wyróżniamy kilka podstawowych rodzajów octu ryżowego, które nieco różnią się m.in. pod względem smaku, w zależności od tego, z jakiego rejonu Azji pochodzą. Najprostszy podział uwzględnia ocet ryżowy chiński i ocet ryżowy japoński. Przyprawę tę różni też kolor. Wyróżniamy ocet ryżowy biały, czerwony i czarny. W ostatnim przypadku mamy do czynienia z najdroższą, podobno najzdrowszą i najbardziej luksusową odmianą octu ryżowego. Co ciekawe, możemy przygotować ocet ryżowy w domu, wykorzystując do tego powszechnie dostępne składniki, jednak nie zawsze jego smak będzie identyczny, jak smak produktów tradycyjnych.

Ocet ryżowy pod względem składu charakteryzuje się sporą zawartością m.in.:

kwasów, które wpływają dobroczynnie na nasz układ pokarmowy oraz metabolizm,

naturalnych antyoksydantów, które redukują wolne rodniki tlenowe,

związków o działaniu antybakteryjnym.

Skład octu ryżowego wpływa na jego prozdrowotne właściwości. Przyprawa ta bywa stosowana w medycynie naturalnej zarówno wewnętrznie, jak i zewnętrznie m.in. w celu leczenia zmian skórnych.

Ocet ryżowy – właściwości

Ocet ryżowy, choć jest typowo orientalną przyprawą, zdobył uznanie na całym świecie. Wiele osób korzysta z jego prozdrowotnych właściwości, włączając go do codziennej diety. Warto wiedzieć, że przyprawa ta znana jest od tysięcy lat i była często stosowana w tradycyjnej Medycynie Wschodu. Między innymi dzięki właściwościom octu ryżowego Japończycy mają cieszyć się długim życiem w dobrym zdrowiu.

Do ważnych właściwości octu ryżowego, zalicza się m.in.:

działanie detoksykacyjne,

redukowanie nadmiernego zakwaszenia organizmu,

redukowanie poziomu złego cholesterolu,

wpływ na przyśpieszenie przemiany materii,

wpływ na zwiększenie wydzielania kwasu żołądkowego,

działanie redukujące wolne rodniki tlenowe,

wpływ na zdrowie układu sercowo-naczyniowego,

redukowanie ryzyka zachorowania na choroby cywilizacyjne (cukrzyca, nadwaga, otyłość, nadciśnienie, miażdżyca),

wpływ na poprawę samopoczucia,

działanie redukujące nadmiar zbędnych kilogramów,

działanie zmniejszające wchłanianie tłuszczu z pożywienia.

Ważne: ocet ryżowy może pozytywnie wpływać na stan naszego zdrowia, jednak musi być stosowany wraz ze zdrową dietą. Tylko wówczas okaże się sposobem na poprawę funkcjonowania organizmu.

Ocet ryżowy – zastosowanie

Ocet ryżowy jest przede wszystkim przyprawą, która nadaje wyjątkowy smak i aromat przygotowywanym potrawą. Można stosować go np. do przygotowywania marynat, a także jako dodatek do sałatek, dań mięsnych, rybnych oraz dań warzywnych. Doskonale sprawdza się nie tylko w przypadku potraw kuchni orientalnej. Możemy wykorzystać go także jako przyprawę do tradycyjnych dań kuchni polskiej, które zyskają nowy, egzotyczny smak. Ten rodzaj octu nadaje się także do zrobienia zalewy, którą stosujemy w celu przygotowywania różnych przetworów. Można dodawać go do przetworów z warzyw oraz m.in. przetworów z ryb, które po podsmażeniu umieszczamy w słoikach i zalewany wodą z dodatkiem octu i przypraw.

