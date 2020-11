Czy chipsy bananowe są zdrowe? Dementujemy popularne mity

Chipsy bananowe to suszone, smażone plasterki bananów, które stają się coraz bardziej popularną przekąską. Zazwyczaj są oblane słodkim syropem lub przyprawami i solą. Chociaż same banany są bardzo pożywne, możesz się zastanawiać, czy to samo można powiedzieć o chipsach bananowych. Sprawdźmy to!

Chipsy bananowe – wartości odżywcze W przeciwieństwie do bananów chipsy bananowe są wysoko przetworzone. Są smażone na oleju i przygotowywane z użyciem składników takich jak miód lub syrop, które dostarczają znacznych ilości kalorii, cukru i tłuszczu. Porcja około 72 g chipsów bananowych dostarcza: Kalorie: 374

Białko: 1,6 g

Węglowodany: 42 g

Błonnik: 5,5 g

Cukier: 25 g

Tłuszcz ogółem: 24 g

Tłuszcz nasycony: 21 g

Potas: 8% dziennego zapotrzebowania (DV)

Witamina B6: 11% DV. Chociaż ta przekąska zawiera błonnik oraz kilka witamin i minerałów, korzyści te są szybko równoważone przez zawartość tłuszczu, kalorii i cukru. Dodatkowo, ponieważ chipsy bananowe są pozbawione wody i smażone, są bardzo smaczne, a przez to łatwo się nimi przejadać.

Chipsy bananowe – czy są zdrowe? Czy tuczą? Chipsy bananowe mogą być czasami wygodną przekąską. Ponieważ są lekkie, łatwe do spakowania i stanowią szybkie do zjedzenia źródło kalorii i prostych węglowodanów, są doskonałą opcją, gdy jesteś w ruchu, wędrujesz lub uzupełniasz paliwo po rygorystycznych ćwiczeniach. Co więcej, ponieważ są pozbawione wody, mają znacznie dłuższy okres przydatności do spożycia niż świeże banany. Nie musisz też martwić się o ich obicia lub uszkodzenia, co jest istotne podczas wycieczek na świeżym powietrzu. Chipsy ziemniaczane czy bananowe – co lepiej wybrać? Chipsy bananowe mają znacznie więcej kalorii, całkowitego tłuszczu, tłuszczów nasyconych i cukru niż chipsy ziemniaczane lub warzywne. Chociaż te chipsy są lżejsze i mniej sycące niż chipsy bananowe, co oznacza, że prawdopodobnie zjesz więcej za jednym razem, będziesz musiał zjeść bardzo dużą porcję, aby równała się ona pod względem zawartości tłuszczów nasyconych i cukru w chipsach bananowych. Najlepiej jest ograniczyć spożycie bez względu na kupowane chipsy. Jednak, aby uzyskać zdrowszą opcję, wybierz suszone lub pieczone – nie smażone – chipsy bananowe, które są aromatyzowane ziołami i przyprawami, a nie cukrem.

