Włóż czosnek do toalety, zanim pójdziesz spać. Rano zaniemówisz z wrażenia! Oto, dlaczego

Sprzątanie w domu to czynność, która nie każdemu się podoba, ale i tak trzeba ją wykonywać, bo pozwala zachować odpowiedni stopień higieny w domu. Wśród miejsc w domu, które wymagają większej uwagi, jest łazienka, ponieważ jest to jedno z największych zbiorowisk zarazków i bakterii. W tym artykule chcemy opowiedzieć o ciekawej sztuczce, która sprawi, że twoja toaleta będzie lepiej odkażona. Sztuczka polega na włożeniu jednego ząbka czosnku bezpośrednio do muszli klozetowej.

Czosnek w muszli klozetowej? Tak, warto!

Wiemy, jak ważne jest sprzątanie łazienki i to jest powód, dla którego większość ludzi sięga po środki chemiczne o silnym działaniu.

Nie każdy jednak zdaje sobie sprawę z tego, że można też stosować bardziej ekologiczne, domowe produkty, wykorzystując to, co ma do zaoferowania natura.

Proponowane przez nas w tym artykule rozwiązanie do dezynfekcji toalety jest niezwykle skuteczne i bardzo ekonomiczne. Jest to kwestia użycia zaledwie jednego ząbka czosnku.

Czosnek może czyścić

Czosnek to roślina, która ma zastosowanie głównie w kuchni do celów spożywczych. Nie każdy jednak wie, że ma inne ciekawe właściwości, doskonałe dla zdrowia człowieka, ale także do sprzątania.

Czosnek zawiera allicynę, substancję, która między innymi ma działanie przeciwzapalne, czyli zapobiega rozwojowi mikroorganizmów zakaźnych. Właśnie dlatego, że działa antyseptycznie, allicynę zawartą w czosnku można wykorzystać do dezynfekcji toalety. W istocie może chronić przed bakteriami, ale także hamować rozwój grzybów.

Uzyskane rezultaty po prawidłowo przeprowadzonej procedurze są zawsze bardzo skuteczne. Ale jak to zrobić? Wyjaśnimy to za chwilę i omówimy wszystkie kroki.

Jak używać czosnku do czyszczenia toalety?

Toaleta może być czyszczona za pomocą środków chemicznych, ale jeśli chcesz ograniczyć ich stosowanie, spróbuj dezynfekcji ząbkiem czosnku. Aby oczyścić sedes i zahamować rozwój patogenów, należy przestrzegać następujących wskazówek:

Ząbek czosnku obierz i włóż do toalety. Sugerujemy robić to wieczorem, przed pójściem spać: zwykle łazienka jest mniej używana w nocy. Jeśli toaleta jest używana w nocy, konieczne będzie powtórzenie operacji przy każdym użyciu.

Kiedy budzisz się rano, spłucz toaletę.

Ta prosta procedura, wykonywana dwa razy w tygodniu, przyczyni się do dobrej dezynfekcji.

Herbata czosnkowa przeciw żółtym plamom w toalecie

Oprócz opisanego powyżej systemu istnieje jeszcze inna procedura, nieco dłuższa, która oprócz odkażania pozwala również na usunięcie wszelkich żółtych plam w muszli klozetowej. Oto, jak ją przeprowadzić:

Zagotuj 2 i pół szklanki wody z trzema obranymi ząbkami czosnku.

Dodaj torebkę herbaty i odstaw do zaparzenia.

Pozostaw otrzymaną ciecz do ostygnięcia.

Gdy zrobi się letnia lub zimna, wlej ją do muszli klozetowej przed pójściem spać.

Kiedy budzisz się rano, spłucz toaletę. Jeśli plamy nie zostaną całkowicie usunięte, możesz spróbować powtórzyć operację przez kolejne noce.

Ta ostatnia opisana metoda może być również stosowana w przypadku braku żółtych plam, jako alternatywa dla poprzedniej. Jednak użycie samego ząbka czosnku bez herbaty jest tańsze i nadal wykazuje dobrą skuteczność.

