Chcesz iść na wykwitną kolację, ale pandemia na to nie pozwala? Przygotuj deskę wędlin i serów na wspaniały wieczór!

Wykwintne wędliny, fantazyjne sery, pyszne dipy – uwielbiamy za to deski wędlin i serów! Takie deski są nie tylko imprezowym hitem, ale ich tworzenie może być relaksujące i kreatywne, co przydaje się zwłaszcza teraz, w czasie pandemii COVID-19. Pomyśl o tym jak o malowaniu, ale z wykorzystaniem jedzenia, a potem wraz z domownikami zjedzcie to arcydzieło!

Deska wędlin i serów ma swoją historię. Termin ten stał się synonimem każdego rodzaju desek z serami i wędlinami, a nawet wariantów z czekoladą i ciasteczkami. Ale taka deska nigdy nie będzie tą właściwą, dopóki nie pojawi się na niej mięso. Francuski odpowiednik polskiego słowa „wędliny” („charcuterie”) pierwotnie opisywał sklepy, w których sprzedawano wędliny, leżakowane i gotowane, głównie wieprzowinę. Obecnie termin ten zazwyczaj odnosi się do peklowanego lub dojrzewającego mięsa, które możesz śmiało położyć na desce i podać gościom.

Deska wędlin i serów – jak ją zrobić?

Niezależnie od tego, czy organizujesz małą posiaduszkę z domownikami, odpoczywasz sam w domu w weekendowy wieczór, czy też umówiłeś się z przyjaciółmi na imprezę online za pośrednictwem komunikatora z wykorzystaniem kamerki, oto jak zrobić deskę wędlin i serów w zaledwie kilku prostych krokach.

Co umieścić na desce?

Mięso może być gwiazdą deski, ale nie jest to też pełnowartościowa deska, jeśli nie ma na niej innych składników. Najlepsza deska wędlin i serów powinna zawierać równe części sera i mięsa. Dodaj kilka innych produktów, takich jak krakersy i orzechy, aby uzyskać chrupiącą konsystencję nabieranych kąsków, oraz dip z miodem, aby uzyskać dodatkową nutę smakową. Udekoruj deskę świeżymi ziołami. Spośród jakich składników możesz wybierać? Oto kilka propozycji:

Mięso: salami, soppressata, prosciutto, bresaola, capocollo

Ser: brie, cheddar, blue, dojrzewająca gouda, świeża mozzarella

Warzywa i owoce: kawałki jabłek i ogórków, jagody, oliwki, pomidorki koktajlowe

Coś chrupiącego: krakersy, orzechy kandyzowane, migdały

Dip: musztarda francuska, konfitura żurawinowa, konfitura figowa, miód

Świeże zioła: rozmaryn, jadalne kwiaty.

Deska wędlin i serów krok po kroku

Nie wystarczy po prostu położyć na desce składniki. Tak, jak w przypadku wielu innych dań, tutaj też liczy się kolejność!

Przygotuj bazę. Zrobienie deski wędlin i serów zaczyna się od zebrania wszystkich przedmiotów potrzebnych do wyeksponowania podawanych docelowo produktów. Warto użyć desek drewnianych lub porcelanowych. Nie masz takiej eleganckiej deski? Deski do krojenia i tacki na ciastka również będą w porządku. Nie zapomnij o miseczkach do dipów i pozostałych produktów, takich jak oliwki. Zacznij od sera. Rozłóż sery na desce. Warto wybrać trzy lub cztery gatunki sera dla urozmaicenia. Rozłóż mięso. Wybierz mięsa, które dobrze komponują się z serami. Dobrze komponują się zestawy takie jak salami z dojrzałą goudą, saucisson sec z brie i prosciutto ze świeżą mozzarellą. Dodaj inne produkty. Gdy już rozłożysz główne atrakcje na swojej desce, wypełnij puste miejsca dodatkami. Twórz gromadki owoców i warzyw, aby wypełnić luki na desce. W tym miejscu można dodać piękny kolor do talerza. Warto połączyć świeże jabłka, jagody, ogórki, oliwki i korniszony z serem i mięsem. Dodaj trochę chrupkości. Wypełnij wszelkie pozostałe luki na desce do wędlin chrupiącymi produktami, aby dodać tekstury i smaku. Możesz używać tutaj kandyzowanych orzechów, a także krakersów. Dodaj dip. Wybierz dip, który dobrze komponuje się z serem i mięsem. Jeśli chcesz uzyskać pikantny smak, dodaj coś takiego, jak francuska musztarda lub chutney paprykowy. Na słodko wypróbuj dżem figowy, konfiturę żurawinową lub miód. Udekoruj. Żadna deska wędlin i serów nie jest kompletna bez ładnego przyozdobienia.

