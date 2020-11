Zaskakujące zastosowania torebek od herbaty. Wiedziałeś, do czego są przydatne?

Długie, jesienne wieczory to doskonały czas na wypicie aromatycznej herbaty. Możesz wybierać wśród wielu kompozycji smakowych i każdego dnia pić inną. To, na co również warto zwrócić uwagę to... zużyta torebka od herbaty. Zastosuj ją do domowego zabiegu kosmetycznego, a nawet do złagodzenia miejscowego bólu.

Na co przyda się zużyta torebka herbaty?

Herbata łagodzi opuchnięte oczy

Kiedy zmęczenie objawia się na twarzy w postaci podpuchniętych oczu, może pomóc kilka torebek mocnej herbaty. Namocz je w ciepłej wodzie, tak jakbyś chciał zaparzyć herbatę, a następnie wstaw do lodówki na kilka minut, aby je schłodzić. Następnie połóż jeden worek na każde oko i trzymaj przez 5 minut. Pozwoli to złagodzić obrzęki i zmniejszyć naczynia krwionośne w pobliżu oczu.

Herbata leczy:

Siniaki i zadrapania. Opatrunki z czarnej herbaty mogą złagodzić ból i obrzęk skóry. Zaparz herbatę i pozwól jej ostygnąć, a następnie dociśnij woreczek do zranionego miejsca na kilka minut.

Objawy chorób skóry. Badania pokazują, że mokre opatrunki wykonane z czarnej herbaty mogą dobrze działać w leczeniu tych chorób skóry, które powodują swędzącą wysypkę.

Rany po ukąszeniach. Torebka herbaty może złagodzić ból i swędzenie, które pojawiają się po ukąszeniu przez robaka.

Ból sutków. Torebki z herbatą mogą służyć też jako kompres, aby pomóc matkom karmiącym złagodzić ból po karmieniu. Wystarczy zwilżyć torebkę, odsączyć wodę i pozostawić na sutku 15 do 20 minut.

Herbata oczyszcza pory

Peeling z liści zielonej herbaty może głęboko oczyścić tłustą skórę i pomóc pozbyć się zaskórników. Otwórz torebkę herbaty i wymieszaj 1 łyżeczkę liści z niewielką ilością wody, do uzyskania pasty. Delikatnie szoruj twarz pastą przez 2 do 3 minut, a następnie spłucz letnią wodą. Osusz twarz i użyj kremu nawilżającego.

Herbata łagodzi ból zęba

Jeśli boli cię ząb, ciepła torebka herbaty miętowej może zapewnić pewien komfort, jeśli przyłożysz ją do zęba i dziąseł. Wszystko dlatego, że kwas zawarty w herbacie może pomóc w krzepnięciu krwi. Zagryzienie torebki herbaty może też pomóc zatamować krwawienie po wyrwaniu zęba. Ta awaryjna metoda często sprawdza się u dzieci, które gubią mleczne zęby podczas jedzenia.

