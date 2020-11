Jesienna uczta cebulowa. Czy ochroni organizm przed chorobami?

W kuchni „Dzień Dobry TVN” Grzegorz Zawierucha przygotowywał dania z cebuli. – Cebula to najtańszy lek, jaki tylko możemy sobie wyobrazić – powiedział. Jak zrobić cebulę faszerowaną mięsem mielonym, krążki cebulowe z sosem limonkowym oraz konfiturę z czerwonej cebuli?

Dlaczego warto jeść cebulę?

Cebula – skład

Cebula jest pełna witaminy C, związków siarki, flawonoidów i innych fitochemikaliów, które zapewniają silne właściwości lecznicze. Cebula jest również bardzo bogata w polifenole, które odgrywają ważną rolę w zapobieganiu i zmniejszaniu postępu chorób takich jak rak, cukrzyca, a także różnych chorób neurodegeneracyjnych i sercowo-naczyniowych. Te polifenole sprzyjają także utrzymaniu prawidłowej flory jelitowej, która sprzyja zdrowiu i trawieniu. Jednym z głównych składników cebuli jest także kwercetyna. Kwercetyna jest nie tylko silnym przeciwutleniaczem o znaczących właściwościach przeciwzapalnych, ale może również pomóc w zapobieganiu i leczeniu chorób przewlekłych, takich jak choroby serca, a nawet nowotwory. Kwercetyna pomaga zapobiegać uwalnianiu histaminy – substancji chemicznej w organizmie, która powoduje reakcje alergiczne.

Cebula – właściwości prozdrowotne

Oto kilka niesamowitych właściwości cebuli:

Ekstrakt z cebuli może obniżyć wysoki poziom cukru we krwi i poprawić poziom cholesterolu.



Jedzenie cebuli może zapobiegać owrzodzeniom żołądka poprzez wychwytywanie wolnych rodników i zapobieganie wzrostowi mikroorganizmów tworzących wrzody.



Syrop z cebuli pomaga zwalczyć kaszel i ułatwia odkrztuszanie wydzieliny.



Wysoki poziom aminokwasów zawierających siarkę w cebuli ma silne działanie odtruwające organizm.



Fitochemikalia zawarte w cebuli wspierają układ odpornościowy, chronią nas przed różnymi chorobami i infekcjami.



Cebula jest często stosowana w celu zapobiegania próchnicy zębów i infekcji jamy ustnej, dzięki właściwościom bakteriobójczym.

Jak przechowywać cebulę?

Zdecydowanie nie należy wkładać jej do lodówki. Panujące w niej warunki sprawią, że szybciej rozwinie się pleśń, a zatem warzywo nie będzie zdatne do spożycia.

Należy za to znaleźć ciemne, chłodne miejsce, takie jak spiżarnia, piwnica lub garaż, które mogą zapewnić cebuli okres przydatności do spożycia nawet do czterech tygodni. Suche, dobrze wentylowane miejsce jest bardzo ważne, ponieważ pleśń, która jest grzybem, nie może rosnąć w suchym środowisku, gdyż potrzebuje wilgoci do wzrostu. Dlatego właśnie w ten sposób przechowywana cebula dłużej zachowuje świeżość. Co więcej, warzywo należy trzymać w siatkowej torbie lub otwartym koszu zamiast w plastikowej torbie.

Dlaczego cebula po wyjęciu z lodówki robi się miękka?

Czy zauważyłeś, że wcześniej schłodzona cebula staje się soczysta, rozmoczona i miękka wcześniej niż byś chciał? To dlatego, że rośliny przechowują węglowodany jako złożony cukier zwany skrobią, a kiedy są przechowywane w niskiej temperaturze, te złożone skrobie przekształcane są w proste cząsteczki cukru.

Jak przechowywać pokrojoną cebulę?

Całe, obrane cebule mają okres przydatności 10-14 dni, jeśli są przechowywane w lodówce, podczas gdy pokrojone w kostkę zazwyczaj zaledwie 7-10 dni. Zaleca się przechowywanie pokrojonej cebuli w zamkniętym pojemniku lub plastikowej torbie w lodówce.

Obrane lub pokrojone cebule można bezpiecznie przechowywać w lodówce i jeść w późniejszym terminie, pod warunkiem, że nie pokroisz ich na desce do krojenia, która może być zanieczyszczona i myłeś wcześniej ręce. Inaczej istnieje ryzyko, że na ich powierzchni znajdują się bakterie.

Jak sprawdzić, czy cebula się psuje?

Najlepszym wyznacznikiem jest jej wygląd. Szare, brązowe, czarne plamy i te aksamitne, puszyste narośla świadczą o psuciu. Czasami obecność śluzu jest również znakiem, że mikroorganizmy żywią się komórkami i cukrem cebuli.

