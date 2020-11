Imbir może zaszkodzić przy pewnych schorzeniach

Istnieje kilka przypadków, w których spożywanie imbiru może nieść za sobą niekorzystne skutki zdrowotne.

Choroby krwi

Korzeń imbiru to antykoagulant – a zatem ma właściwości zapobiegające nadmiernej krzepliwości krwi i wspomaga krążenie. W przypadku niektórych chorób krwi, takich jak hemofilia, rozrzedzenie krwi może zaostrzyć przebieg choroby. Nawet w przypadku pozornie niewielkiego zacięcia może wówczas mieć miejsce krwotok potencjalnie zagrażający życiu.

Z powodu właściwości antykoagulacynych imbir jest korzystny dla osób z chorobami układu krążenia, reumatoidalnym zapaleniem stawów i wysokim poziomem cholesterolu we krwi. Jednak przy jakiekolwiek chorobie krwi najlepiej unikać imbiru bez wcześniejszego omówienia z lekarzem możliwości spożywania tej rośliny.

Ale choroby krwi to nie jest jedyny stan organizmu, w którym imbir może być szkodliwy. Za chwilę poznasz inne przypadki, kiedy lepiej powstrzymać się od spożywania imbiru.

Przyjmowanie leków na receptę

Formuła specjalistycznego leku pozwala walczyć z konkretnymi objawami i ma działać w określony sposób na organizm. Takie leki opatrzone są zawsze ulotką, która zawiera opis potencjalnych skutków ubocznych i interakcji.

Korzeń imbiru zawiera składniki, które mają właściwości lecznicze, dlatego jego spożycie może być niewskazane przy zażywaniu niektórych leków. Zawsze zapoznaj się dokładnie ze wskazaniami na ulotce lub omów problem z lekarzem.

Ze względu na to, że imbir jest naturalnym rozrzedzaczem krwi i obniża ciśnienie krwi oraz reguluje również poziom cukru we krwi, może potęgować działanie leków wpływających na to samo. Dlatego imbiru nie należy spożywać podczas przyjmowania antykoagulantów, beta blokerów, aspiryny czy insuliny.

Ciąża

Herbata z korzenia imbiru na wczesnych etapach ciąży łagodzi nudności i wymioty. Jednak po pierwszym trymestrze korzeń imbiru należy spożywać rzadko w jakiejkolwiek formie, a jeśli już, to w bardzo małych dawkach, ponieważ może wywoływać skurcze macicy. To z kolei może skutkować przedwczesnym porodem lub poronieniem. Dlatego mimo wszystko najlepiej wybrać inne, bezpieczne dla dziecka przyprawy.

Niedowaga

Imbir pobudza trawienie. To wpływa na jego wysoką skuteczność w łagodzeniu rozstroju żołądka i innych problemów żołądkowo-jelitowych. Jeśli zmagasz się z poważną niedowagą, powinieneś postawić na spowolnienie trawienia i przyswojenie jak największej ilości składników odżywczych z pożywienia, dlatego najlepiej jest zrezygnować z imbiru.

Wysoka zawartość błonnika w korzeniu imbiru pozwala na transport pokarmu przez układ pokarmowy, a inne związki w korzeniu mogą wspomóc metabolizm i sprzyjać utracie wagi, co również jest niepożądane przy niedowadze.

