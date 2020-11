8 ziół pomocnych przy nadciśnieniu. Czy już masz je w swojej kuchni?

Nadciśnienie dotyka prawie 10 milionów Polaków – to aż 31,5 procent całej populacji dorosłych osób w naszym kraju! Jednocześnie jest to czynnik ryzyka chorób serca, z którym można walczyć i którego łatwo jest uniknąć, jeżeli wiemy, w jaki sposób z nim walczyć.

Wysokie ciśnienie krwi – objawy

Wysokie ciśnienie krwi zwane także nadciśnieniem to stan, w którym występuje:

skurczowe ciśnienie krwi (górna liczba) powyżej 130 mm Hg

rozkurczowe ciśnienie krwi (dolna liczba) powyżej 80 mm Hg.

Nadciśnienie – jak z nim walczyć?

Możesz kontrolować ciśnienie krwi za pomocą leków, takich jak inhibitory enzymu konwertującego angiotensynę (ACE) i blokery kanału wapniowego. Wiele zmian w diecie i stylu życia może również pomóc w obniżeniu ciśnienia krwi. Codzienne czynności mogą także zmniejszyć ryzyko chorób serca.

Badania wykazały, że niektóre zioła i przyprawy mogą obniżać poziom ciśnienia krwi, więc powinieneś rozważyć uwzględnienie ich w swojej diecie. Poniżej znajduje się 8 ziół, które mogą pomóc obniżyć ciśnienie krwi.

Zioła dobre do walki z nadciśnieniem

Bazylia



Bazylia to aromatyczne zioło, popularne w medycynie alternatywnej. Bazylia jest bogata w różne prozdrowotne związki.

Bazylia jest bogata w eugenol. Badania powiązały ten przeciwutleniacz pochodzenia roślinnego z wieloma korzyściami zdrowotnymi, w tym obniżeniem ciśnienia krwi.

Badania sugerują, że eugenol może pomóc obniżyć ciśnienie krwi, działając jako naturalny bloker kanału wapniowego.

Blokery kanału wapniowego zapobiegają przemieszczaniu się wapnia do serca i komórek tętniczych, umożliwiając rozkurcz naczyń krwionośnych.

Badania na zwierzętach wykazały, że ekstrakty ze słodkiej bazylii pomagają rozluźnić naczynia krwionośne i rozrzedzić krew, co z kolei pomogło obniżyć ciśnienie krwi.

Jednak naukowcy muszą przeprowadzić więcej badań, aby sprawdzić, czy bazylia pomaga obniżyć ciśnienie krwi u ludzi.



Pietruszka



Pietruszka to popularne zioło w kuchni amerykańskiej, europejskiej i bliskowschodniej. Pochodzi z basenu Morza Śródziemnego i ma imponujący profil odżywczy.

Pietruszka zawiera różne związki, takie jak witamina C i karotenoidy, które mogą obniżać ciśnienie krwi.

Kilka badań wykazało, że przeciwutleniacze karotenoidowe obniżają ciśnienie krwi i cholesterol LDL (zły), czynnik ryzyka chorób serca.

Badania na zwierzętach wykazały, że pietruszka obniża zarówno skurczowe, jak i rozkurczowe ciśnienie krwi, działając jak bloker kanału wapniowego. To rodzaj leku, który pomaga rozluźnić i rozszerzyć naczynia krwionośne.

Jednak badania na ludziach dotyczące pietruszki i ciśnienia krwi są ograniczone. Potrzebne są dalsze badania w tej dziedzinie, aby lepiej zrozumieć jej skutki.



Nasiona selera



Nasiona selera to przyprawa bogata w różne składniki odżywcze, takie jak żelazo, magnez, mangan, wapń i błonnik.

Co ciekawe, niektóre badania sugerują, że nasiona selera mogą pomóc obniżyć ciśnienie krwi.

W jednym badaniu na szczurach zbadano wpływ ekstraktu z nasion selera na ciśnienie krwi.

Badanie wykazało, że ekstrakt z nasion selera obniża ciśnienie krwi u szczurów z istniejącym wcześniej wysokim ciśnieniem krwi - ale nie u szczurów, które miały normalne ciśnienie krwi.

Naukowcy zasugerowali, że związki zawarte w ekstrakcie z nasion selera mogą pomóc obniżyć ciśnienie krwi, działając jako naturalny bloker kanału wapniowego.

Ponadto nasiona selera są dobrym źródłem błonnika pokarmowego , co wiąże się z obniżeniem ciśnienia krwi.

Istnieje tylko kilka badań dotyczących nasion selera i ciśnienia krwi. Naukowcy muszą prowadzić więcej badań na ludziach w tej dziedzinie.



Czosnek



Czosnek jest bogaty w wiele związków, które mogą korzystnie wpływać na serce.

W szczególności czosnek zawiera związki siarki, takie jak allicyna, które mogą pomóc zwiększyć przepływ krwi i rozluźnić naczynia krwionośne. Łącznie te czynniki mogą pomóc obniżyć ciśnienie krwi.

Przegląd 12 badań z udziałem ponad 550 osób z wysokim ciśnieniem krwi wykazał, że przyjmowanie czosnku obniżyło skurczowe i rozkurczowe ciśnienie krwi średnio odpowiednio o 8,3 mm Hg i 5,5 mm Hg.

To zmniejszenie było podobne do skutków leków na ciśnienie krwi.

24-tygodniowe badanie przeprowadzone na 30 osobach wykazało, że 600–1500 mg ekstraktu czosnku było tak samo skuteczne w obniżaniu ciśnienia krwi.



Tymianek



Tymianek to aromatyczne zioło pełne wielu zdrowych związków.

Jednym z takich związków jest kwas rozmarynowy. Badania powiązały to z wieloma korzyściami, takimi jak zmniejszenie stanu zapalnego i poziomu cukru we krwi, a także zwiększony przepływ krwi. Może również pomóc obniżyć ciśnienie krwi.

Badania na zwierzętach wykazały, że przyjmowanie kwasu rozmarynowego pomogło znacząco obniżyć skurczowe ciśnienie krwi poprzez hamowanie enzymu konwertującego angiotensynę (ACE).

ACE to cząsteczka, która zwęża naczynia krwionośne i podnosi ciśnienie krwi. Zatem hamowanie go może obniżyć ciśnienie krwi.

Inne badania na zwierzętach wykazały, że przyjmowanie wyciągu z tymianku zmniejsza czynniki ryzyka chorób serca, takie jak cholesterol całkowity, cholesterol LDL (zły) , trójglicerydy i ciśnienie krwi.

To powiedziawszy, istnieją ograniczone badania na ludziach dotyczące tymianku i ciśnienia krwi. Naukowcy muszą przeprowadzić więcej badań, aby zbadać te skutki u ludzi.



Cynamon



Cynamon o aromatyczna przyprawa pochodząca z wewnętrznej kory drzew z rodzaju Cinnamomum.

Ludzie używali go od wieków w medycynie tradycyjnej w leczeniu chorób serca, w tym nadciśnienia.

Chociaż nie do końca wiadomo, w jaki sposób cynamon obniża ciśnienie krwi, badania na zwierzętach sugerują, że może pomóc rozszerzyć i rozluźnić naczynia krwionośne.

Przegląd 9 badań obejmujących 641 uczestników wykazał, że przyjmowanie cynamonu obniżyło skurczowe i rozkurczowe ciśnienie krwi średnio odpowiednio o 6,2 mm Hg i 3,9 mm Hg.

Efekt ten był silniejszy, gdy ludzie przyjmowali cynamon konsekwentnie przez 12 tygodni.

Ponadto przegląd 3 badań obejmujących 139 uczestników z cukrzycą typu 2 dotyczył skutków przyjmowania cynamonu.

Osoby, które przyjmowały 500–2400 mg cynamonu dziennie przez 12 tygodni, doświadczyły średniego obniżenia skurczowego ciśnienia krwi o 5,39 mm Hg i rozkurczowego o 2,6 mm Hg.



Imbir



Imbir od dawna jest podstawą medycyny alternatywnej.

Ludzie używali go od wieków, aby poprawić wiele aspektów zdrowia serca, w tym krążenie, poziom cholesterolu i ciśnienie krwi.

Badania na ludziach i zwierzętach wykazały, że przyjmowanie imbiru obniża ciśnienie krwi na kilka sposobów. Działa jako naturalny bloker kanału wapniowego i naturalny inhibitor ACE.

Blokery kanału wapniowego i inhibitory ACE to rodzaje leków na nadciśnienie.

Badanie przeprowadzone na ponad 4000 osób wykazało, że osoby, które spożywały najwięcej imbiru - 2–4 gramy dziennie - miały najniższe ryzyko wystąpienia nadciśnienia.



Kardamon



Kardamon to pyszna przyprawa o lekko słodkim, intensywnym smaku. Jest pełen przeciwutleniaczy, które mogą pomóc obniżyć ciśnienie krwi.

12-tygodniowe badanie z udziałem 20 osób dorosłych, u których nowo zdiagnozowano nadciśnienie, wykazało, że codzienne przyjmowanie 3 gramów proszku kardamonu znacznie obniżyło ciśnienie krwi, zbliżając je do normalnego zakresu.

Badania probówkowe i badania na zwierzętach sugerują, że kardamon może pomóc obniżyć ciśnienie krwi, działając jako naturalny bloker kanału wapniowego i środek moczopędny.

Chociaż odkrycia te są obiecujące, badania w tej dziedzinie są wciąż całkiem nowe. Dlatego naukowcy muszą przeprowadzić dodatkowe badania, aby dokładniej zbadać wpływ kardamonu na ludzi.Czytaj też:

