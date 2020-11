Idealny strogonow – oto, jak go przygotować. Sekretem jest ten jeden składnik

Strogonow czy boeuf strogonow?

Strogonow to smaczny gulasz, którego rodowód sięga XIX wieku. Danie może mieć dwojaki rodowód. Pierwsza z wersji podaje, że nazwa prawdopodobnie pochodzi od nazwiska rosyjskiego ministra spraw wewnętrznych Aleksandra Grigorjewicza Stroganowa. Inna głosi, że generał Paweł Stroganow, który nie przepadał za carem Aleksandrem I, podczas jednego ze spotkań z władcą nakazał swoim kucharzom podanie mięsa przyrządzonego w sposób niegodny cesarskiego podniebienia.

Danie jest połączeniem kuchni francuskiej i rosyjskiej: łączy w sobie mięso z sosem, jednak sos nie jest w nim podawany osobno, a stanowi integralną część potrawy. W polskiej nomeklaturze kulinarnej przyjęła się błędna nazwa gulaszu: strogonow zamiast stroganow.

Co odpowiada za niezwykły smak strogonowa? Chociaż znane są wariacje ze schabem wieprzowym czy kurczakiem, podstawą tradycyjnego strogonowa jest polędwica wołowa. To właśnie ten rodzaj mięsa nadaje potrawie odpowiedni kolor i smak. Mioglobina z mięsa przenika do sosu, a w połączeniu z tłuszczem tworzy jego kremową konsystencję. Mięso krojone jest w paski, jednak kroimy je w poprzek włókien, dlatego jest kruche, a nie ciągnące – wręcz rozpływa się w ustach.

Strogonow – przepis tradycyjny

Jak zrobić strogonowa? Do przygotowania tego wyśmienitego dania potrzebne będą następujące składniki:

500 g polędwicy wołowej

500 ml bulionu (może być wołowy, drobiowy lub warzywny)

300 g pieczarek

1 papryka

2 średnie cebule

2 łyżki koncentratu pomidorowego

3 łyżeczki słodkiej sproszkowanej papryki

1/2 łyżeczki ostrej sproszkowanej papryki

sól, pieprz – do smaku

mąka pszenna – do obtoczenia mięsa

smalec – w ilości wystarczającej do podsmażenia.

Sposób przygotowania:

Pokroić cebulę w piórka, paprykę w paski, a pieczarki w plastry. W garnku rozgrzać odrobinę smalcu. Przełożyć cebulę i zeszklić, dodać pozostałe warzywa i przesmażyć. Mięso pokroić w paski, obtoczyć w mące. Na osobnej patelni przesmażyć mięso na łyżce dobrze rozgrzanego smalcu. Przełożyć mięso do garnka z warzywami i dodać gorący bulion. Dodać sproszkowaną paprykę i dusić do czasu, aż mięso będzie rozpadać się bez użycia siły, a sos się zredukuje. Dodać koncentrat pomidorowy lekko przesmażony na patelni po smażeniu mięsa i jeszcze chwilę pogotować. Doprawić do smaku solą i pieprzem.

Podana ilość przewidziana jest na cztery porcje potrawy. Ważne jest, aby nie dodać koncentratu zbyt wcześnie, ponieważ kwaśność produktu może sprawić, że mięso nie udusi się odpowiednio. Niektórzy szefowie kuchni polecają dodać do strogonowa pokrojone kiszone ogórki – nie za wiele, jednak zapewniają one przełamanie smaków i stanowią chrupiący element.

