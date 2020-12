Krojenie tortu urodzinowego może być bardzo efektowne. Ten sposób odmieni każdą imprezę!

Jak za jednym zamachem pokroić tort i rozdzielić go pomiędzy uczestników imprezy? Użytkowniczka portalu TikTok o nicku „theroseperiod” zaskoczyła internautów i pokazała niezwykłą metodę wykonania tej czynności. Nie jest do tego potrzebny ani nóż, ani talerze.

Jak pokroić tort kieliszkiem?

Urodziny. Impreza trwa w najlepsze. Nagle przychodzi moment, kiedy chcesz podać tort. Ale jak to: znowu na talerzykach? A co jeśli ciasto spadnie z noża podczas przekładania kawałka na talerz? Sposób TikTokerki eliminuje ten problem.

Talerzyki zostaw w szafce. Nóż przyda się do czegoś innego. Tym razem sięgnij po kieliszki do wina.

Odwróć kieliszek nóżką do góry i wkręcaj się rantem czaszy w głąb tortu. Nie zaczynaj od środka – krój części do brzegów, tak, by nie zmarnował się ani okruszek pysznego ciasta. Pokrojenie tortu w ten sposób pozwoli na piękne zaprezentowanie poszczególnych warstw biszkoptu, kremu i polewy. Tort będzie również łatwiejszy do spożycia: wszystko będzie zebrane w jednym miejscu, w którym łatwo manewrować łyżeczką, żaden odkrojony kawałek nie spadnie przypadkiem z naczynia.

Obejrzyj poniższy filmik, a zobaczysz, jak zrobić to w praktyce.

Smacznego!

Czytaj też:

Pieczenie pierniczków świątecznych to atrakcja dla całej rodziny. Prosty przepis na pierniczkiCzytaj też:

To ciasto jest hitem internetu! Potrzebujesz tylko dwóch składników, w tym... majonezu