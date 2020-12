Co można wyczarować z kalafiora? Proste i smaczne przepisy

Kalafior to jedno z najtańszych warzyw. Kupimy go w każdym, większym sklepie. Sprawdź, dlaczego warto jeść go jak najczęściej i jakie dania można z niego przyrządzić.

W kuchni „Dzień Dobry TVN” Martyna Chomacka urządziła nam festiwal kalafiorowy. Jak przygotować to warzywo w niecodziennej wersji, na przykład kalafior a’la kuskus lub tosty z papryką i kalafiorem? Kalafior – właściwości Sprzyja odchudzaniu i usprawnia metabolizm. W jednej filiżance kalafiora są 3 gramy błonnika, co stanowi 10 proc. dziennego zapotrzebowania. Ponadto błonnik pokarmowy przyspiesza przemianę materii i pomaga usunąć zbędne złogi z jelit. Badania wykazują, że dieta bogata w warzywa bogate w błonnik, jak kalafior, wiąże się z mniejszym ryzykiem wielu chorób, w tym chorób serca, raka i cukrzycy. Kalafior, dzięki dużej zawartości sycącego błonnika, może automatycznie zmniejszyć liczbę kalorii spożywanych w ciągu dnia, co jest ważnym czynnikiem kontroli masy ciała.



Chroni przed wolnymi rodnikami. Kalafior jest bogatym źródłem cennych przeciwutleniaczy, które skutecznie przeciwdziałają wolnym rodnikom. Podobnie jak inne warzywa kapustne, kalafior jest szczególnie bogaty w glukozynolany i izotiocyjaniany, dwie grupy przeciwutleniaczy, które spowalniają wzrost komórek nowotworowych.



Wspiera pracę mózgu. Kalafior jest bogaty w cholinę, substancji, której wielu ludziom brakuje. Jest zaangażowana w wiele procesów zachodzących w organizmie i działa zapobiegając kilku chorobom.



Może hamować rozwój raka. Sulforafan jest szczególnie pomocny w hamowaniu rozwoju raka poprzez hamowanie enzymów zaangażowanych w rozwój nowotworów. Może również przyczynić się do obniżenia wysokiego ciśnienia krwi i utrzymania zdrowych tętnic.



Może być ciekawym urozmaiceniem w codziennym menu. Kalafior może zastąpić zboża i rośliny strączkowe w wielu przepisach, co jest świetnym sposobem na zjedzenie większej ilości warzyw lub stosowanie diety niskowęglowodanowej. Czytaj też:

