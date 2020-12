Popularny zamiennik cukru może być szkodliwy dla zdrowia jelit. Nowe badania

Naukowcy od lat uważali stewię za bezpieczną alternatywę cukru. Jednak wyniki nowego badania sugerują, że może ona być szkodliwa dla zdrowia jelit.

Co to jest stewia?

Preparaty zastępujące cukier są stosowane przez znaczącą część społeczeństwa, w tym osoby chore na cukrzycę, które muszą kontrolować poziom cukru we krwi. W gronie ich zwolenników znajdują się także osoby, które próbują zmniejszyć spożycie kalorii, aby osiągnąć lub utrzymać odpowiednią wagę.

Dostępne są różne zamienniki cukru. Należy do nich kilka sztucznych słodzików, takich jak sukraloza, aspartam i sacharyna oraz alkohole cukrowe: ksylitol i erytrytol.

Jednak wiele osób zastępuje cukier produktami roślinnymi. Jedną z powszechnie dostępnych substancji słodzących jest stewia. Ludzie używali stewii roślinnej jako słodzika od setek lat. Pierwotnie roślinę tę odkryto w Brazylii i Paragwaju. Obecnie jest uprawiana na całym świecie.

Stewia jest do 300 razy słodsza niż zwykły biały cukier, więc do uzyskania odpowiedniej słodkości pożywienia wystarczy jej niewielka ilość. Niektórzy ludzie wolą stewię pochodzenia roślinnego niż sztuczne słodziki tworzone w laboratorium.

Ponadto stewia ma zerową kaloryczność, podczas gdy inne sztuczne słodziki mogą zawierać pewną liczbę kalorii. Inną zaletą stewii jest to, że ma indeks glikemiczny mniejszy niż 1, więc nie podnosi poziomu cukru we krwi tak, jak robi to kilka alternatyw cukru.

Niektóre substytuty cukru są również bezpieczniejsze niż inne. Badania powiązały inne substytuty, takie jak sukraloza i sacharyna, ze wzrost guzów u myszy, chociaż te efekty nie są potwierdzone. Z drugiej strony, badania nad stewią nie wykazały wcześniej żadnych poważnych negatywnych konsekwencji zdrowotnych.

Zdrowie jelit a mikrobiom jelitowy i pokarm

Chociaż ludzie na ogół rozumieją znaczenie utrzymywania prawidłowej wagi i praktykowania czynności dobrych dla zdrowia serca, czasami pomijają zdrowie jelit.

Według dr Elizabeth Hohmann z Wydziału Chorób Zakaźnych Szpitala Ogólnego Massachusetts stowarzyszonego z Harvardem jest to nowa granica medycyny. Wielu naukowców uważa, że mikrobiom jelitowy jest „dodatkowym układem narządów”.

– Jest to istotne z perspektywy zdrowia naszego układu pokarmowego, ale może mieć także daleko idące skutki dla naszego samopoczucia – mówi Hohmann.

Układ pokarmowy jest środowiskiem naturalnym dla różnych rodzajów bakterii. Niektóre z tych bakterii wspierają zdrowie organizmu. Zdrowy i zbilansowany mikrobiom jelitowy jest ważny z wielu powodów.

Niektóre bakterie jelitowe mogą zapobiegać stanom zapalnym, chronić przed niektórymi typami raka i zmniejszać objawy związane z reumatoidalnym zapaleniem stawów.

Istnieje wiele sposobów na utrzymanie zdrowego jelita, a jednym z nich jest unikanie nadużywania antybiotyków. Antybiotyki mogą wpływać na dobre bakterie żyjące w jelitach.

Ważne jest również unikanie pokarmów, które mogą szkodzić zdrowiu jelit, takich jak przetworzona żywność i czerwone mięso. Wielu z nas przyjmuje probiotyki, spożywa pokarmy bogate w błonnik i sfermentowane produkty, takie jak jogurt lub kombucha, aby poprawić zdrowie jelit.

Stewia a zdrowie jelit

Eksperci zazwyczaj postrzegają stewię jako bezpieczny zamiennik cukru, ale najnowsze badania wskazują, że może ona mieć pewne wady. Wyniki badań prowadzonych przez naukowców z Ben-Gurion University of the Negev (BGU) w Beersheba w Izraelu sugerują, że stewia może mieć negatywny wpływ na zdrowie jelit.

Zespół naukowców zbadał dwie formy stewii: komercyjny suplement ziołowy i oczyszczony ekstrakt ze stewii. Naukowcy sprawdzali, jak różne formy stewii wpływają na komunikację międzykomórkową bakterii.

Jelito wyposażone jest w zdolność tzw. wykrywania kworum (ang. Quorum Sensing – polska nazwa nie została jeszcze utrwalona). Są to szlaki komunikacyjne, które umożliwiają cząsteczkom bakterii komunikowanie się ze sobą, co jest ważne z punktu widzenia regulacji mikrobiologicznej.

Zespół odkrył, że suplement ziołowy – stewia miał „hamujący wpływ na komunikację bakteryjną”. Oczyszczony ekstrakt ze stewii wykazał „oddziaływanie molekularne i możliwe przerwanie [niektórych form] komunikacji bakteryjnej”.

Chociaż badanie pokazuje, że stewia może przyczyniać się do nieprawidłowości w środowisku bakteryjnym jelit, w niniejszym badaniu żadna forma stewii nie zabijała bakterii jelitowych. Naukowcy przyznają, że jest to wstępne badanie, które wskazuje, że konieczne są dalsze badania, zanim przemysł spożywczy zastąpi cukier i sztuczne słodziki stewią i ekstraktami z tej rośliny.

Naukowcy planują dokładniej zbadać stewię i wykorzystać ich odkrycia do opracowania wytycznych dotyczących spożycia stewii.

Czytaj też:

Cukier kontra słodziki. Mity i faktyCzytaj też:

Słodzik na diecie, czyli o kaloryczności słodzikówCzytaj też:

Jaki cukier wybrać na diecie?