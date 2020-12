Kochasz chipsy? Oto fakty, które musisz poznać

Spośród niezdrowych przekąsek, które uwielbiamy chrupać na przykład przed telewizorem, królują chipsy. Ich podstawowym składnikiem są wprawdzie ziemniaki, ale zawierają dużo soli tłuszczów trans i rakotwórczego akrylamidu. Chipsy to prosta droga do nadwagi. Co jeszcze warto o nich wiedzieć? Jakie mamy alternatywy? Odpowiedź znajdziecie w materiale.

Chipsy ziemniaczane czy bananowe – co lepiej wybrać?

Chipsy bananowe mają znacznie więcej kalorii, całkowitego tłuszczu, tłuszczów nasyconych i cukru niż chipsy ziemniaczane lub warzywne.

Chociaż te chipsy są lżejsze i mniej sycące niż chipsy bananowe, co oznacza, że prawdopodobnie zjesz więcej za jednym razem, będziesz musiał zjeść bardzo dużą porcję, aby równała się ona pod względem zawartości tłuszczów nasyconych i cukru w chipsach bananowych.

Najlepiej jest ograniczyć spożycie bez względu na kupowane chipsy. Jednak, aby uzyskać zdrowszą opcję, wybierz suszone lub pieczone – nie smażone – chipsy bananowe, które są aromatyzowane ziołami i przyprawami, a nie cukrem.

Czytaj też:

Jedz te 5 pokarmów, a będziesz mieć piękne i lśniące włosy