Smakowe wody mineralne i napoje izotoniczne mogą być skażone bakteriami

Szczepy Asaia spp. są mało wrażliwe na środki dezynfekcyjne stosowane w przemyśle napojów bezalkoholowych. Dlatego naukowcy poszukuję nowych rozwiązań recepturowych i technologicznych, które mają szansę na szybkie zastosowanie w praktyce.

Dr inż. Hubert Antolak otrzymał nagrodę Wydziału IV Nauk Technicznych PAN za pracę doktorską „Bakterie Asaia spp. jako nowe zanieczyszczenie napojów funkcjonalnych” oraz 8 związanych z nią artykułów naukowych.

„Interesowała mnie zdolność bakterii należących do rodzaju Asaia do tworzenia biofilmów oraz syntezowania związków barwnych (karotenoidów) i lotnych, które przyczyniają się do pogorszenia walorów sensorycznych produktów zanieczyszczonych tymi bakteriami” – wyjaśnia laureat.

Badania polskiego naukowca

Naukowiec z Politechniki Łódzkiej został doceniony za wyniki badań związanych z izolowaniem bakterii Asaia spp. Prace te prowadził w ramach projektu finansowanego przez NCN, uzyskanego w konkursie Preludium. Dr inż. Antolak jest adiunktem w Instytucie Technologii Fermentacji i Mikrobiologii na Wydziale Biotechnologii i Nauk o Żywności. Instytut ten jest jedną z niewielu jednostek naukowych na świecie zajmujących się tematyką bakterii Asaia spp.

Czytaj też:

Jak zrobić domowe napoje izotoniczne?