Dziś Dzień Herbaty! Sprawdź, ile o niej wiesz

Biała, czarna, zielona, czerwona. Rodzajów i właściwości herbat jest mnóstwo. Jej mianem określa się też napary z różnych ziół i suszu owocowego. Stąd określenia herbaty lipowej, miętowej, rumiankowej czy herbaty z malin. Jaka jest historia herbaty? Jak parzyć konkretne rodzaje? Dowiecie się tego z poniższego materiału:

Zielona herbata aktywuje „dobry tłuszcz”

Twoje ciało składa się z dwóch rodzajów tłuszczu: białego i brązowego. Podczas gdy biały tłuszcz to rodzaj tłuszczu, który zwykle znamy jako gąbczasta materia w naszym ciele, który pojawia się, gdy przybieramy na wadze, tłuszcz brązowy może w istocie pomóc w utracie wagi. Tłuszcz brązowy, choć w organizmie występuje w znacznie mniejszych ilościach, jest aktywny metabolicznie i spala kalorie. Ten element składu ciała może również pomóc w wysysaniu białego tłuszczu z organizmu i przyczynia się do poprawy poziomu insuliny.

Zasadniczo brązowy tłuszcz jest jak magiczny przycisk: dorośli nie mają go zbyt dużo. Ale oto, moment, w którym do gry wkracza zielona herbata. Badanie opublikowane w American Journal of Clinical Nutrition wykazało, że wraz z kofeiną, związki katechiny w zielonej herbacie zwiększały poziom brązowego tłuszczu wśród uczestników badania. Im więcej brązowego tłuszczu spalającego kalorie ma dorosły, tym lepiej.

Czarna herbata – właściwości prozdrowotne

Czarna herbata jest jednym z najstarszych napojów na świecie. Jedni piją ją jako zamiennik kawy, inni sięgają po nią z przyzwyczajenia. Jedni i drudzy każdego dnia korzystają z prozdrowotnych właściwości kawy. Oto one:

Jest to szczególnie skuteczny napój przeciwutleniający, w szczególności dzięki polifenolom zawartym w herbacie. Przeciwutleniacze hamują wytwarzanie wolnych rodników, spowalniają proces starzenia i zmniejszają ryzyko zachorowania na raka.



Czarna herbata zawiera także flawonoidy, które opóźniają procesy starzenia poprzez neutralizację wolnych rodników. Ponadto wzmacniają naczynia krwionośne.



Katechiny obniżają poziom złego cholesterolu i mogą chronić przed miażdżycą.



Czarna herbata ma także właściwości odkażające, dlatego warto pić ją w czasie leczenia zatrucia pokarmowego



Czarna herbata pobudza organizm niemal tak dobrze jak kawa. Skutecznie przeciwdziała zmęczeniu, orzeźwia i wprowadza w dobry nastrój.



Zimą doskonale rozgrzewa, a latem pomaga nawodnić organizm.

Sprawdź, jak parzyć poszczególne rodzaje herbat:

