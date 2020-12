Postna kapusta z grzybami to stały punkt wieczerzy wigilijnej. Anna Lewandowska zdradziła swój przepis

W Wigilię Bożego Narodzenia, po pełnym wyrzeczeń czasie adwentowym, wielu z nas chciałoby w końcu sięgnąć po smaczną strawę. Jednak „smaczną” nie oznacza „mięsną”. 24 grudnia również jemy postne dania: dwa razy w celu złagodzenia głodu i raz do syta. Ten największy posiłek w tym wyjątkowym dniu przypada na wieczerzę, podczas której spożywamy tradycyjnie 12 potraw. Jedną z nich jest postna kapusta z grzybami. Nie jest to zatem typowy bigos, a potrawa przyrządzana bez użycia produktów odzwierzęcych.

Ulubiona trenerka i fitnesswoman wielu Polek, Anna Lewandowska, podzieliła się swoim przepisem na wigilijną kapustę z grzybami. Przełamała jednak tradycję w jednym elemencie. Jak przyrządzić wigilijną kapustę z grzybami zgodnie z radami pani Anny?

Wigilijna kapusta z grzybami Anny Lewandowskiej

Aby przyrządzić wigilijną kapustę z grzybami według przepisu Anny Lewandowskiej, należy przygotować następujące składniki:

300 g kiszonej kapusty

ok. 100 g suszonych borowików

1 marchewka

1 cebula

3 łyżki masła klarowanego

pół łyżeczki pieprzu czarnego

1 łyżeczka tymianku

pół łyżeczki kurkumy.

Sposób przygotowania:

Mocz grzyby w wodzie przez noc poprzedzającą przygotowanie dania. Gotuj namoczone grzyby do miękkości (ok. 25 minut). Odsącz grzyby i pokrój na małe kawałki. Pokrój kiszoną kapustę. Dodaj kapustę do wywaru z grzybów i gotuj przez ok. 20 minut. Zetrzyj marchewkę na tarce o dużych oczkach. Pod koniec gotowania dodaj marchewkę do kapusty. Pokrój cebulę w drobną kostkę i zeszklij na maśle klarowanym. Dodaj cebulę oraz grzyby do kapusty. Pogotuj jeszcze chwilę i dopraw do smaku.

Anna Lewandowska radzi, by kapustę z grzybami przygotować na 2-3 dni przed Wigilią, ponieważ najlepiej smakuje właśnie kilka dni po przyrządzeniu.

Jeżeli chcemy, by nasza kapusta z grzybami miała tradycyjny postny charakter, czyli nie zawierała elementu odzwierzęcego, wystarczy wymienić masło na 3 łyżki ulubionego oleju, najlepiej takiego, który nie będzie nadawał dodatkowego posmaku, sprawdzi się tutaj np. rzepakowy. Ponadto przed przygotowaniem dania warto kapustę odcisnąć z soku (który możesz wypić, jest bardzo zdrowy!) i nieco przepłukać. Przy kupowaniu kapusty zwróć uwagę, by była to kapusta kiszona, a nie kwaszona.

Taka kapusta z grzybami będzie lżejsza od tradycyjnej, ale równie smaczna. Do dania nie trzeba dodawać soli, ponieważ kiszona kapusta jest słona sama w sobie.

