Ser feta: naprawdę warto go jeść! Za chwilę dowiesz się, dlaczego

Ser feta zawiera spore ilości białka, a także wapń, witaminy z grupy B: ryboflawinę, witaminy B6, B12 i kwas pantotenowy, witaminę A, żelazo, fosfor, cynk i wiele innych minerałów, choć w znacznie mniejszych ilościach (selen, magnez, potas, miedź i mangan).

Z czego robi się ser feta?

Ser feta poddawany jest procesowi marynowania, w wyniku którego uzyskuje swój wyraźny smak. Prawdziwy ser feta nie jest zrobiony z krowiego mleka. Oryginalnie powstał tysiące lat temu i zasadniczo wytwarza się go tylko w niektórych regionach Grecji. Chociaż ser feta jest wytwarzany głównie z mleka owczego, może zawierać do 30 proc. mleka koziego – z takim składem nadal może być nazywany fetą.

Jeśli jesteś miłośnikiem sera, poniżej znajdziesz kilka powodów, dla których feta będzie spośród wszystkich serów najlepszym wyborem.

A czy ser feta jest zdrowy? Po tym, co teraz przeczytasz, nie będziesz miał wątpliwości.

Stosunkowo dobra strawność

Wiele osób nie toleruje laktozy, co oznacza, że mają trudności z jej trawieniem. Laktoza to cukier znajdujący się w mleku krowim. Istnieją też osoby, które nie mogą trawić białek mlecznych.

Mleko owcze i kozie, z którego wytwarza się fetę, zawiera mniej laktozy niż krowie. Co więcej, cukier ulega dalszemu rozkładowi podczas procesu produkcji sera. Dlatego wiele osób uważa, że mogą jeść bez problemu ser feta, gdy inne sery nie wchodzą w rachubę.

Witamina B6 i histydyna

Histydyna jest aminokwasem, który znajduje się w serze feta. Jest on niezbędny do ochrony komórek nerwowych, produkcji czerwonych krwinek oraz ochrony tkanek przed promieniowaniem i uszkodzeniem w wyniku działania metali ciężkich. Jest również metabolizowany do neurotransmiterów histaminy i karnozyny, które biorą udział w odpowiedzi immunologicznej, trawieniu i prawidłowym funkcjonowaniu mięśni i mózgu. Pomagają też w utrzymaniu funkcji seksualnych.

Histydyna ma właściwości przeciwutleniające i ze swej natury działa przeciwzapalnie. Terapia histydyną w reumatoidalnym zapaleniu stawów i zaburzeniach psychiatrycznych wykazała wysoką skuteczność w badaniach. Karnozyna zmniejsza zmęczenie mięśni i poprawia ich funkcjonowanie.

Witamina B6 to tak naprawdę grupa ponad stu enzymów. Histydyna potrzebuje witaminy B6 do syntezy histaminy i karnozyny.

Wysoka zawartość białka

Białko ma kluczowe znaczenie jeśli chodzi o naprawę i budowę mięśni. Jest również niezbędne do budowy, funkcjonowania i regulacji pracy narządów i tkanek. Białka różnego rodzaju działają jako przeciwciała, enzymy, przekaźniki. Ważne jest, aby wraz z każdym posiłkiem uzyskać wystarczającą i zrównoważoną ilość tego składnika.

Niektóre białka zwierzęce mają dodatkowy korzystny wpływ i mogą zmniejszyć ryzyko cukrzycy typu 2. Ser feta zawiera 14 g białka w 100 g produktu, a jednocześnie ma niską zawartość cukru.

Wapń i zdrowie kości

Wapń jest niezbędny dla zdrowia kości i zębów: znajduje się tam około 99 proc. całego wapnia w organizmie. Co ciekawe, wapń odgrywa ważną rolę w transporcie tlenu między komórkami, krzepnięciu krwi, poprawie wydajności mięśni i neuroprzekaźnictwie.

Wapń jest niezbędnym do życia składnikiem odżywczym. Ale organizm nie wytwarza go samodzielnie i musi być pozyskiwany z pożywienia. Tracimy wapń i inne minerały z moczem, kałem, potem, paznokciami i łuszczeniem skóry. Dlatego wapń musi być stale uzupełniany. Wiele osób nie dostarcza regularnie wystarczającej ilości wapnia z dietą, więc organizm pobiera to, czego potrzebuje, z kości, co z czasem je osłabia.

30 g sera feta zawiera 14 proc. zalecanego dziennego spożycia wapnia. Taka porcja zawiera również znaczną ilość witaminy D, składnika odżywczego niezbędnego do wchłaniania wapnia.

Witamina A

Witamina A jest czymś więcej niż składnikiem odżywczym niezbędnym dla utrzymania ostrego wzroku. Jest niezbędna dla zachowania zdrowej skóry, funkcji odpornościowych, narządów, a także do przebiegu procesów rozmnażania i komunikacji międzykomórkowej.

Ser feta zawiera solidną dawkę tej rozpuszczalnej w tłuszczach witaminy. Zdrowy tłuszcz zawarty w fecie wspomaga wchłanianie witaminy A.

