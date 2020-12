Znudziły cię pieczone mięsa i zawiesiste zupy? Postaw w święta na przekąski, by urozmaicić ten szczególny czas

Bieżący rok jest inny od wcześniejszych lat. Dlaczego zatem świąteczne menu miałoby być takie same, jak zawsze? Skorzystajmy z okazji, by zmienić coś, co znamy wszyscy. Oczywiście możesz wykorzystać zastawę stołową w celu podania tradycyjnych dań, ale skomponowanie posiłku z ulubionych przekąsek to sposób na trochę więcej zabawy w Boże Narodzenie, zwłaszcza jeśli świętujesz z mniejszą liczbą osób. Spróbuj to zrobić niezależnie od tego, czy czujesz się zbyt zmęczony, by gotować, czy po prostu chcesz wyrwać się ze zwyczajowej świątecznej rutyny, pozwól.

Deska nie serów, a przekąsek

Przepełnione dobrodziejstwami deski wędlin i serów to obecnie gwiazdy mediów społecznościowych. Nie tylko wyglądają ładnie na zdjęciach, ale są fantastyczne na świąteczne posiłki, ponieważ można je łatwo dostosować do gustów każdego członka rodziny.

Typowa deska wędlin i serów obejmuje wędliny, różnorodne sery, pokrojone owoce i warzywa, orzechy i krakersy lub grzanki, ale możesz zbudować swoją z czego tylko zapragniesz. Przygotuj śródziemnomorską deskę z salami ziołowym, pieczoną fetą lub kozim serem, hummusem lub dipem z pieczonej papryki, sercami karczochów, oliwkami i figami. Na deser wybierz deskę z gorącą czekoladą. Postaw na desce kubki z gorącą czekoladą i wyłóż wolne miejsca na desce piankami, kawałkami czekolady, mini cukierkami, w osobnych dzbanuszkach postaw słodkie sosy.

Drożdżówki w różnych odsłonach

Wielu z nas piecze własny chleb na święta, a drugie tyle zastawia ciastami świąteczny stół. Jedno i drugie to zasadniczo bardzo dużo pracy: do chleba musimy mieć zakwas, a ciasta mają różne receptury i przygotowywanie każdego z osobna może nierzadko być męczące.

Przygotuj bazę z ciasta drożdżowego i podziel ją na trzy części. Pierwsza będzie imitować chleb: możesz zjeść kanapkę z takim pieczywem lub wykorzystać je do zrobienia grzanek. Druga posłuży za bazę do mini-pizzerinek, które możesz obłożyć różnymi typowo świątecznymi składnikami. Trzecia może dać pełną dowolność w kreowaniu ciast, od makowców po sernikowe drożdżówki.

Przekąski z blachy

Aby uzyskać najłatwiejszą przekąskę wszech czasów, wykorzystaj blachę do pieczenia, tak jak w przypadku wielu spożywanych kolacji. Ułóż na blasze pokrojone tortille i posyp serem, aby upiec rodzinną porcję nachos. Dodaj ulubione składniki i sosy, które nadadzą daniu dowolnego charakteru.

