Gorąca czekolada jest idealna na zimowy wieczór: oto, jak ją zrobisz. Potrzeba tylko kilku składników!

Święta w pandemicznej izolacji – to nie brzmi najlepiej. Ale w dobie koronawirusa i kolejnych obostrzeń poszukujemy coraz częściej małych przyjemności, między innymi takich, które wiążą się z jedzeniem, a raczej: zaspokajaniem pragnienia „comfort foods”, czyli tego, co jemy dla przyjemności. Jedną z takich propozycji jest słodka i aromatyczna gorąca czekolada.

Gorąca czekolada: jak ją przygotować?

Aby przygotować gorącą czekoladę, potrzebne będą:

0,5 l mleka

0,2 l śmietanki 30 %

100 g czekolady*

ulubione dodatki na wierzch: np. małe pianki, bita śmietana, cynamon, kakao, rurki waflowe, starta czekolada.

I to w zasadzie na tyle. Zdziwiony? Gorąca czekolada jest taka prosta w przygotowaniu! Mleko podgrzewaj w rondelku na wolnym ogniu wraz ze śmietaną. Kiedy będzie ciepłe, dodawaj po kawałku czekolady i energicznie mieszaj do połączenia składników.

Zauważyłeś zapewne gwiazdkę przy czekoladzie. Istnieje bowiem kilka szkół przyrządzania gorzkiej czekolady. W podstawowym przepisie dodajemy gorzką czekoladę, minimum 85 proc. zawartości kakao. Powiedzmy, że jest to dosyć wytrawna opcja, ale śmietanka dodaje nieco słodyczy. Jeśli chcemy uzyskać słodszy wariant, możemy wykorzystać czekoladę mleczną, ale pamiętajmy, by była to czekolada dobrej jakości. Nie wymaga wówczas dosładzania, a przy tym gwarantuje mocno czekoladowy smak napoju.

Czytaj też:

Jak rozgrzać się w zimny jesienny wieczór? Te wyśmienite napoje to doskonały wybór!Czytaj też:

Jak zrobić rozgrzewającą zimową herbatę? Przepisy na herbatę zimową z pomarańczą, malinami, goździkami