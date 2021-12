Najlepsze sylwestrowe przekąski dla wegan. 3 smakowite propozycje

Zaprosiłeś znajomych, którzy nie jedzą mięsa? A może sam preferujesz dietę roślinną? W takim razie z pewnością zastanawiasz się, co położyć na stół w sylwestra. Warunek: muszą smakować wszystkim, nawet mięsożercom!

Pomysły na wegańskie przekąski sylwestrowe

Wychodząc na przeciw corocznym poszukiwaczom wegańskich przekąsek sylwestrowych, prezentujemy 3 pomysły na smakowite dania. Można podawać je zarówno na przystawkę, jak i przekąskę między posiłkami. Są smaczne, zdrowe i mają mnóstwo składników odżywczych ze względu na dużą ilość warzyw. Jeśli jeszcze nie masz pomysłu, czym zastawić wegański stół – oto idealne propozycje na sylwestra.

1. Pikantne nadziewane bakłażany

Składniki:

2 bakłażany

garść płatków migdałów

garść świeżej mięty

garść świeżej kolendry

sól

Farsz:

2 łyżki oliwy z oliwek

½ cebula

200 g mielonej soi

2 łyżeczki mielonego cynamonu

2 łyżeczki mielonej kolendry

2 łyżeczki kminku mielonego

Do sosu tahini:

100 g tahini

1 łyżka suszonej mięty

100 ml wody

1 cytryna

Sól

Przygotowanie:

Przekrój bakłażany na pół wzdłuż i ułóż je miąższem do góry na blasze do pieczenia. Posyp solą. Ustaw program na grill i włóż na około 13-15 minut. W międzyczasie ugotuj farsz: na rozgrzaną patelnię wlej oliwę. Cebulę obierz, pokrój w kostkę i wsyp na patelnię. Podsmażaj przez 4 minuty do miękkości. Wyjmij mieloną soję z opakowania. Odcedź, wyciskając grzbietem łyżki, aby usunąć nadmiar wody. Do cebuli dodaj soję i mielone przyprawy. Podgotuj całość, aż uzyska złoty kolor. Zrób dressing: Wymieszaj w misce tahini, miętę i wodę. Pokrój cytrynę na pół i wyciśnij sok. Posmakuj i dopraw do smaku odrobiną soli.

Wyjmij blachę z piekarnika i przenieś bakłażany na tacę lub talerz. Przełóż płatki migdałów na blachę i bardzo krótko opiecz pod grillem. Przełóż ugotowany farsz na bakłażany. Skrop dressingiem tahini. Posyp ziołami i prażonymi migdałami w płatkach.

2. Pasta guacamole

Składniki:

2 dojrzałe awokado

2 łyżki soku z limonki lub cytryny

pół łyżeczki soli

suszony czosnek

pół posiekanej cebuli

kolendra

Przygotowanie:

Awokado przetnij na pół i wydrążamy miąższ. Do miąższu awokado dodaj sok z limonki lub cytryny. Posyp solą, posiekaną cebulką, czosnkiem i kolendrą. Całość zagnieć widelcem. Podaj z nachosami lub tortillą i warzywami.

3. Wegański makaron z serem

Składniki:

300g makaronu

750ml mleka roślinnego

50g orzechów nerkowca

Sos:

40 ml oliwy z oliwek

1 ząbek czosnku

40g mąki

100g sera wegańskiego

3 łyżki płatków drożdżowych nieaktywnych

2 łyżeczki musztardy Dijon

Na wierzch:

50g bułki tartej

2 łyżki oliwy z oliwek

Sól i czarny pieprz

Przygotowanie:

W garnku z osoloną wodą ugotuj makaron w wersji al dente. W międzyczasie przygotuj mieszankę z mlekiem orzechowym: Do rondla wlej mleko migdałowe oraz orzechy nerkowca i zagotuj. Pozostaw do ostygnięcia. Przełóż mieszaninę do blendera i miksuj do uzyskania gładkiej masy.

Zrób sos: Ustaw patelnię na średnim ogniu i dodaj oliwę. Czosnek obierz i zetrzyj prosto na patelnię. Gotuj przez kilka minut, aż zacznie się rumienić. Wsyp mąkę na patelnię i ubijaj, aż połączy się z olejem czosnkowym, tworząc pastę. Gotuj przez 1 minutę. Zmniejsz ogień. Powoli wlej trochę mieszanki mleka orzechowego i wymieszaj do całkowitego połączenia. Gotuj przez kolejne 2 minuty. Zetrzyj ser wegański. Dodaj na patelnię wegańskie drożdże, musztardę i ser. Wymieszaj. Dopraw solą i pieprzem. Odcedź ugotowany makaron. Zdejmij patelnię z sosem z ognia i dodaj odsączony makaron. Wymieszaj, aby obtoczyć makaron w sosie.

Do miski wsyp bułkę tartą, oliwę z oliwek oraz dużą szczyptę soli i pieprzu. Wymieszaj wszystko i polej makaron.

Smacznego!

